Palma: Pagtangtang sa mga panel pagpanamastamas

Ang Archdiocese sa Sugbo miduyog sa panawagan alang sa pag-uli sa mga “kinawat” nga religious panel sa Nuestra Señora del Patrocinio de Maria Santisima Parish Church sa lungsod sa Boljoon nga gidonar sa National Museum of the Philippines (NMP) niadtong Miyerkules, Pebrero 14 , 2024.

Si Cebu Archbishop Jose Palma, sa usa ka pamahayag kaniadtong Martes, Pebrero 20, niingon nga walay opisyal nga rekord sa bisan unsang hangyo alang sa pagtugot sa pag-deconsecrate sa mga panel alang sa pagtangtang.

Ang pagtangtang sa usa ka relihiyusong imahen usa ka paglapas ilawom sa Balaod sa Canon, nga naglatid sa katungdanan sa mga administrador sa pagpanalipod sa mga butang sa simbahan.

Si Palma wa moklaro sa pag-ingon nga ang mga panel gikawat; bisan pa niana, siya niingon nga kini gikuha nga walay pagtugot gikan sa artsidyosesis niadtong panahon sa iyang gisundan nga si anhing Ricardo Cardinal Vidal.

“Ang ilang iligal nga pagtangtang usa ka sakrilehiyo,” matod niya.

Sa pakighinabi sa media niadtong Martes, gibarugan ni Palma nga kinahanglang ibalik ang mga panel sa ilang gigikanan nga simbahan sa Boljoon, ug kinahanglang ibalik sila sa pulpito diin sila nahimutang kaniadto.

Ang NMP nakadawat sa mga panel nga naghulagway kang St. Augustine sa Hippo gikan kang Edwin Bautista, chief executive officer sa Union Bank.

Ang mga panel, nga gikataho nga gikawat gikan sa pulpito sa simbahan sa Boljoon kaniadtong 1980s ug nawala sukad niadto, bag-o lang gitugyan sa museyo ingon nga “usa ka regalo sa nasod.”

Ang pulpito giisa nga plata­porma duol sa atubangan diin ang pari mobarog aron ma­kigsulti sa nanambong panahon sa mga serbisyo sa simbahan.

Dugay na kining gigamit sa wala pa nahimong sikat ang sound system aron matabangan ang mga tawo nga makadungog og maayo sa pari.

RESULOSYON

Niadtong Lunes, Pebrero 19, ang Cebu Provincial Board ug ang Konseho sa Lungsod sa Boljoon niluwat og managlahing mga resolusyon nga nag-awhag sa NMP nga ibalik ang upat ka mga kinawat nga pulpito sa Archdiocesan Shrine sa Nuestra Señora Patrocinio de Maria Santisima.

Si Palma niingon nga nakasabot siya sa tinguha sa NMP nga ipasundayag ang mga panel ngadto sa publiko; bisan pa niana, siya miingon nga “we have to assert the sacred nature of these panels.”

Ang lider sa simbahan midugang nga ang mga panel dili unta isipon nga mga buhat sa arte alang aron pagpasundayag sa museyo o daygon sa pribadong kolektor kondili isip mga himan sa pagsangyaw sa mga pulong sa Diyos.

Matod niya bukas ang Archdiocese of Cebu sa usa ka constructive dialogue uban sa NMP ug ubang hingtungdan nga mga partido.

Ang mga taho nag-ingon nga ang mga panel nawala niadtong Enero 1988 sa panahon ni parish priest Rev. Fr. Faustino Cortes. / KJF