Palma: Reconciliation sa magtiayon ipatigbabaw

Nanawagan si Cebu Archbishop Jose Palma sa recon­ciliation aron masulbad ang panagbingkil sa magtiayon, taliwala sa pending nga pag-aprobar sa divorce bill sa kongreso.

Sa sideline interview niadtong Biyernes, Hunyo 7, sa Cebu Archbishop’s Palace, si Palma nipasabot nga ang kaminyuon usa ka panaghiusa sa lalaki ug babaye nga gisaksihan ug gibalaan sa Diyos.

“I believe, many do not understand the implication sa ila­hang baruganan,” matod ni Palma.

Niadtong Mayo 22, giaprobahan sa House of Representatives sa ikatulo ug katapusang pagbasa ang usa ka lakang nga nagtinguha nga ma-legalize ang hingpit nga diborsyo, usa ka alternatibong paagi alang sa pagbungkag “sa usa ka dili na mabawi nga kaminyuon.”

Si Palma niingon nga ang bisan unsang pagsinabtanay tali sa magtiayon kinahanglang trabahuon dili lang sa usa ka partido kondili silang duha aron molambo ug molungtad ang kaminyuon.

Siya miingon nga ang mga magtiayon nga adunay mga kalainan ug mga panagsum­paki lagmit nga ipakaubos ang grasya sa Dios sa pagpalig-on sa ilang kaminyuon ug mipili sa pagpalabi sa pagbulag sa relasyon.

“I have seen couples who live out married life for so long and I think is a good sign,” dugang ni Palma.

Gihatagan og gibug-aton sa opisyal sa Simbahan ang kamahinungdanon sa pagpaningkamot nga masulbad ang mga away ug dili pagsinab­tanay tali sa mga magtiayon ug mangayo og pasaylo o pagpasaylo. / EHP