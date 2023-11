Paluwagan handler gipusil, angol

Nahilandig sa tambalanan ang usa ka babaye nga handler sa paluwagan human naangol sa pagpamusil niadtong Lunes sa alas 6:50 sa gabii, Nobiyembre 20, 2023 sa sityo Bantayan, Brgy. Tuyom, Carcar City.

Ang biktima (ngan gipugngan ning mantalaan), 25, minyo, samdan sa tiyan human pusila sa nagbinugtong nga gunman nga nagmotorsiklo.

Ang gunman gihulagway nga nag helmet og kolor itom ug nag jacket og kolor nga blue.

Sa interview sa Superbalita Cebu sa Martes, Nobiyembre 21 pinaagi sa telepuno, si Police Lt. Col. Pedy Noval, hepe sa Carcar City police station, niingon nga ang biktima diha sud sa iyang balay dihang gisampit sa gunman nga kunohay mobayad sa iyang utang.

Apan sa paggawas sa biktima diha pa sa ilang balkonahi, siya gipusil sa maong lalaki.Ang biktima naigo sa tiyan.

Si Noval niingon nga ang biktima nakadagan balik sa sud sa balay ug nangayo og panabang.

Dali nga gidala sa tambalanan ang biktima samtang ang gunman nakasibat sakay balik sa iyang motorsiklo. Wa na siya maabti sa kapulisan.

Si Noval di pa makatino kon gun for hire ba ang nipusil sa biktima o basin tawo nga dunay kasuko kaniya gumikan sa paluwagan.

Si Noval nagkanayon nga usa sa ilang gi tan-aw nga motibo mao ang emergency loan sa paluwagan sa biktima kay ilang nasuta sa imbistigasyon nga may reklamo niini sa barangay hall sa Tuyom.

Duha ka mga tawo nga apil sa paluwagan nangreklamo nga wa sila mapagawasi og kwarta sa biktima.

Matod ni Noval nga nag involved kini og more or less P370,000 apan nahusay ug nagpirmahay ang biktima ug ug duha ka financiers nga bayran sila apan pakyas.

Sa interbyo sa Superbalita Cebu, ang iyaan sa biktima niingon nga silang pamilya nagkasabot nga mohatag og P100,000 nga reward money sa makatug-an nga moresulta sa pagkasikop sa gunman.

Ang biktima naa na hinuon sa luwas nga kahimtang.

Daghan nang nangagi nga ka­gubot ning negusyo nga paluwa­gan kay dunay uban nga nabiktima sa scam.