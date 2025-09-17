Pam adunay i-blacklist nga kontraktor

GILAOMAN nga dunay mga kontraktor nga posibling ma blacklist sa pagduma og proyekto sa probinsya tungod sa mga violations nga nakita niini.
Kini maoy gipahibaw ni Aldwin Empaces, Assistant Administrator sa probinsya sa Sugbo sa Miyerkules, Septiyembre 17, 2025.
Apan ang pag blacklist kanila giingong moagi sa imbestigasyon ug taas nga pagsusi ug pagsubay sa mga nahimo niini ug performance niini sa mga proyekto sa probinsya sa milabayng mga katuigan.
“Well nag inform na ko ni Gov. nga mo decide ang BAC (Bids and Awards Committee) nga basin in the next meetings sa infrastructure naa gyud mi mga kontraktor nga i-blacklist based on their performance sa how many years,” matud ni Empaces.
Kini pagsiguro nga nahisubay sa standard sa proyekto ang nahimo niini, ug naka kompleto sa mga dokumento ug certificates nga giduso sa wala pa magsugod ang proyekto.
Gawas sa mga i-blacklist nga mga kontraktor, aduna usay mga i-terminate ang kontrata o i-suspenso.
Gumikan kay wala mahuman ang gitrabahong mga proyekto ug wala makasubay sa BID requirements.
Nasayran nga moabot sa 154 ka mga infrastructure projects ang temporaryong gipahunong tungod sa pagpaubos sa imbestigasyon.
Sa kasamtangan, 77 na ang nakabalik sa pagtrabaho sa proyekto samtang 77 pa ang gipaubos sa dugang pagsusi.
Gani ang NBI 7 mohimo og kaugalingong imbestigasyon labot sa anomaloso nga proyekto sa rehiyon. Si Baricuatro andam nga makig-alayon. / ANV