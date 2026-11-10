Pam andam makig-alayon sa bag-ong GM sa MCIAA

Gipadayag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang iyang suporta alang sa bag-ong general manager ug CEO sa Mactan-Cebu International Airport Authority (MCIAA) nga si Atty. Jarred Alexander Gullas, kinsa nanumpa niadtong Lunes, Nobiyembre 9, 2026.
Atol sa usa ka press briefing sa Kapitolyo niadtong Martes, Nobiyembre 10, 2026, gipahayag ni Baricuatro nga wala siyay pagsupak sa pagkatudlo kang Gullas, ug nagpaabot siya sa posibilidad nga makigtambayayong sa bag-ong pangulo sa tugpahanan.
Dugang pa niya nga nakapadala na siya og mensahe kang Gullas aron ipadayag ang iyang suporta, ug nagtanyag sab siya og tabang, ilabi na nga aduna siyay kasinatian sa industriya sa eroplano isip usa ka flight stewardess kaniadto.
“I’m looking forward to working with him,” matod ni Baricuatro.
Nagpasalamat sab ang gobernador ngadto sa outgoing nga general manager sa MCIAA nga si Julius Neri Jr. alang sa iyang dul-an sa 10 ka tuig nga pagserbisyo ug mga kontribusyon sa probinsiya, ug nanghinaot og kalampusan sa iyang mga plano sa umaabot. / CDF