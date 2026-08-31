Pam: Ang Kapitolyo di negosyo apan serbisyo

Garbo nga gipahibalo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang kalambuan sa healthcare system, mas han-ay nga housekeeping ug kooperasyon sa mga lider.
Atol sa iyang ikaduhang State of the Province Address (Sopa) sa Lunes, Agusto 31, 2026, gihatagan og gibug-aton ni Baricuatro ang mga improvement nga nahimo niini sulod sa usa ka tuig gikan sulod sa Kapitolyo, hospitals, sa kabataan, partnerships, ug disaster response.
Gisaysay ni Baricuatro ang sunodsunod nga trahedya ug kalamidad nga nihamok sa probinsiya, hinungdan nga gitukod ang Kumbati Cebu Task Force ug gihimo nga usa ka buhatan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO). Ingon man ang pag gahin og pundo alang sa recovery, livelihood, rehabilitation, ug reconstruction sa mga apektadong residente sa Sugbo.
Gihatagan og prayoridad ang pagpasusi ug paghimo og feasibility study sa mga watershed protection, water retention systems, ug major storage infrastructures nga giingo’ng wala mahatagi og igong pagtagad sa milabay nga katuigan.
Gibida sab ni Baricuatro ang paghatag og job security o regular nga position ug pag-appoint sa mga trabahante sa Kapitolyo.
Matod sa gobernador, dakong kabag-uhan alang sa mga empleyado ang mas gaan ug bukas nga Kapitolyo alang sa mga tawo ug ilabi na sa mga nagtrabaho sa sulod.
"This does not mean that public service has become easy. Our employees carry deadlines, criticism, emergencies and the weight of public expectation. But we are building a culture where discipline does not require fear, authority does not require arrogance, and professionalism and kindness can exist together," matod ni Baricuatro.
Kabahin kini sa iyang tinguha nga pagpadayon sa giingong good governance pinaagi sa pagsugod sa mga
tawo niini.
Diin kalakip niini ang pagpatuman sa Freedom of Information (FOI), bukas ug transparent nga biddings, live-streamed nga mga meetings, ug ingon man ang bukas nga session sa Sangguniang Panglalawigan.
Una na nga nipahibalo ang gobernador nga usa sa iyang prayoridad ang healthcare, diin dugang mga doktor ang gipadala ngadto sa mga hospital sa probinsiya, gihatagan sab og permamenteng posisyon ang mga healthcare personnel ug ang paghatag og dakong pundo alang sa pagpalit og dugang ekipo, tambal, ug pag-ayo sa mga hospital.
Apil na niini ang food security pinaagi sa paghatag og proteksyon ug pundo para sa mga mag-uuma, mananagat, ug mga naglangkob sa agrikultura.
Ang edukasyon nga gigahinan og pundo alang sa paghimo og mga smart classrooms ug paggahin og school materials sa mga tinun-an. /ANV