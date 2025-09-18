Pam Baricuatro nanawagan sa raliyesta, dili mangguba

Suportado ni Gobernador Pamela Baricuatro ang pagpadayag sa mga tawo sa ilang kasuko ug pagkadismaya batok sa korapsiyon sa flood control projects.
Apan iyang giawhag ang publiko nga mohimo sa maong kalihukan sa hapsay nga paagi.
“You are welcome to join for as long as there is no destruction of properties and no violence. I beg or I appeal to the people mag-rally, wala lang destruction sa atong properties,” matod ni Baricuatro niadtong Huwebes, Septiyembre 18, 2025.
Gihulagway ni Baricuatro ang kasamtangang sitwasyon nga “life-risking betrayal.”
Gipadayag sa gobernador ang iyang kahingawa ug susamang baruganan sa mga indibidwal ug grupo nga nanawagan sa mga politiko nga angay manubag sa korapsiyon sa nasod.
“It will just be a matter of time that these government officials who are stealing money from the flood control projects, they will be exposed. So, pagbantay mo mga buaya ha mo,” sigon niya.
Sa nasayran, sunod-sunod nga mga protesta ang gihimo sa kaulohan nga naglangkob sa moabot 3,000 ka mga tinun-an sa University of the Philippines campus.
Dinhi sa Sugbo gipahigayon sab ang nagkadaiyang lihok protesta lakip ang mga gihimo atubangan sa buhatan sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Gilauman ang dako nga pundok sa mga raliyesta sa Sugbo unya sa Dominggo subay sa himuong lihok protesta. / ANV