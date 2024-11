Pam Baricuatro: Suroy Suroy, Pasigarbo sa Sugbo ‘kalas’ sa kwarta

Gusto sa usa ka magpapili pagka gobernador sa Lalawigan sa Sugbo nga si Pamela “Pam” Baricuatro nga tangtangon ang “Pasigarbo sa Sugbo” kon siya ang mamahimong Gobernador sa Sugbo.

Apan wala makauyon ang Cebu-based choreographers sa maong plano ni Baricuatro.

Gawas niini, gusto usab nga wagtangon ni Baricuatro ang Suroy Suroy sa Sugbo tungod kay daw nagkalaskalas lang kini sa pundo sa Kapitolyo.

Si Baricuatro nga usa ka pilantropo ug kanhi flight attendant, nisaway sa flagship tourism program ni Cebu Governor Gwen Garcia sama sa “Pasigarbo sa Sugbo” ug “Suroy Suroy Sugbo”, atol sa news forum niadtong Martes, Nobiyembre 5, 2024, kinsa mitumbok niini nga pag-usikusik sa kwarta sa katawhan.

Gusto ni Baricuatro nga ibalhin ang pundo niini ngadto sa mga proyekto ug programa nga motubag sa mga mahinungdanong panginahanglan sa mga Sugbuanon sama sa pagpalambo sa healthcare, pagsulbad sa kagutom, ug pagkunhod sa kapobrehon sa probinsiya.

Gipasabot niya nga dili siya supak sa “Pasigarbo” kay mahimo kining ipatuman sa umaabot apan ang nag-una nga gikabalak-an niini mao ang panginahanglan sa katawhan.

Kabahin usab sa Suroy Suroy, si Baricuatro nagkanayon nga diha’y higayon nga mibisita siya sa iyang lungsod sa Pinamungajan dihang iyang nakita ang mga hamtong ug bata nga naglinya daplin sa karsada ilawom sa adlaw samtang nagpaabot sa pag-abot sa mga bus nga naghatod sa mga partisipante sa Suroy Suroy aron pagwarawara sa bandera.

“Ngano mang lisodlisuron nato ang mga tawo sa probinsiya para lang naay moabot nga mag Suroy Suroy?” matod niini.

Hinuon, nisugyot kini nga kinahanglang ibaligya ang Sugbo isip prime destination gawas sa nasod uban sa tabang sa mga ambassador aron makadani og daghang turista.

Dugang niini nga ang Sugbo aduna nay Sinulog Festival nga nakadani sa mga turista sa tibuok kalibutan diin ang probinsiya mahimong makigtambayayong sa City Government sa Dakbayan sa Sugbo.

Unang gilusad niadtong 2008 ang Pasigarbo sa Sugbo o gihubad nga “Garbo sa Sugbo” usa ka kultural nga kalihukan ug kabahin sa pagsaulog sa anibersaryo sa pagkatukod sa lalawigan matag Agusto.

Gipakita sa maong kalihukan ang nagkadaiyang kapistahan sa 44 ka lungsod ug component cities nga sakop sa probinsya.

Sa Pasigarbo karong tuiga nga gipahigayon sa Cebu City Sports Center, gibanabana nga kapin sa P200 milyunes ang gigasto sa probinsiya sa pagpahigayon sa maong kalihukan.

Sa laing bahin, ang Suroy Suroy Sugbo unang gilusad niadtong 2004 isip paningkamot sa pagpausbaw sa turismo sa probinsiya sa tibuok lungsod ug component cities sa probinsiya.

CHOREOGRAPHER

Ang Cebu Choreographers Association (CCA) niadtong Huwebes, Nobiyembre 7, 2024 wala makauyon sa pamahayag ni Baricuatro tungod kay ang maong kalihukan dili lang mahitungod sa kultura ug kabilin.

“It also creates significant livelihood opportunities for diverse sectors—choreographers, dance masters, costume designers, visual artists, filmmakers, carpenters and numerous other individuals who contribute to the event,” matod sa CCA sa ilang pamahayag.

Ang pagpahunong niini nga mga kalihukan, matod sa CCA nga maghikaw sa mga sektor nga nagsalig niini nga mga programa sa panginabuhian.

Ang grupo midugang nga si Gobernador Garcia wala magpasagad sa ubang mga importanteng proyekto ug pagtubag sa panginahanglan sa ubang mga sektor.

LAING LAHUGAY

Sa katukoran ug pagbalhin sa Kapitolyo gikan sa Cebu City uptown ngadto sa kabukiran sa lungsod sa Balamban, si Baricuatro mopahunong niini nga proyekto tungod sa kalisod sa transportasyon sa dapit, inay iyang iduso ang satellite offices sa North ug South nga bahin sa Isla sa Sugbo.

Iduso usab niya ang pagpadali sa paghuman sa Cebu Bus Rapid Transit nga giingong proyekto sa nasudnong kagamhanan ug gipondohan kini pinaagi sa loan.

Sa pagtukod ug pagbalhin sa lingkuranan sa Kapitolyo gikan sa Cebu City uptown ngadto sa kabukiran sa lungsod sa Balamban, si Baricuatro mopahunong niini nga proyekto tungod sa kakuwang.

Apan bisan pa, iyang iduso ang usa ka dako nga imprastraktura sa transportasyon sama sa mga proyekto sa riles ug subway nga makapauswag sa koneksyon tali sa mga lungsod sa amihanan ug mga lungsod padulong sa habagatan.

Si Baricuatro, kinsa mihulagway sa iyang kaugalingon nga underdog, niangkon nga lisod ang pagpildi sa incumbent governor sa umaabot nga midterm election. / EHP