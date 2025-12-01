Pam gikiha na sab ni Byron

Nag-atubang og laing kasong administratiba si Cebu Governor Pamela Baricuatro subay sa gidusong reklamo tungod sa giingong "false statements" sa giingong pagpalit og sea ambulance sa probinsiya.
Ang complaint nga pinetsahan sa Disyembre 1, giduso sa Office of the Ombudsman ug sa Office of the President pinaagi sa igsuon ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga si Byron Garcia.
Gireklamo si Baricuatro tungod sa iyang giingong pagpamakak, misconduct, ug conduct prejudicial to the best interest of the service.
Nalakip sa gipasangil ni Garcia mao ang giluwatang online post ni Baricuatro niadtong Oktubre 7, 2025, nga giingong nilipat sa mga Sugboanon nga nagpatuo nga aduna nay kaugalingong sea ambulance ang probinsiya isip emergency vessel.
Apan ang pagpanag-iya sa maong vessel nakadawat og pagkuti-kuti ug pagsusi human nasayran niadtong Oktubre 26, 2025, nga sa sesyon sa hunta probinsyal nga ang maong sea ambulance, usa lamang ka prototype ug hinulman lamang gikan sa supplier.
Giangkon ni Baricuatro nga ang maong vessel dili iya sa probinsiya, butang nga gii-ngong nisukwahi sa mga u-nang pamahayag niini.
Iyang gipasabot nga ang maong vessel pagpakita ug pagsuway lamang sa model samtang naghuwat pa sa presidential decree.
Subay niini, giawhag ni Garcia ang Ombudsman lakip ang Office of the President nga mohimo og pakisusi ug imbestigasyon sa maong hitabo ug pahamtangan sa mga penalties si Baricuatro.
Sa paglingkod ni Baricuatro sa katungdanan sa Kapitolyo, daan na kining nisaad sa pagpalambo sa health services sa probinsiya. Nalakip sa iyang plano nga palitan og kaugalingong sea ambulance ang probinsiya ilabi na sa panahon sa emerhensiya sa mga isla nga lisod sa paglabang aron pagpatambal sa ilang mga pasyente. Human masayran ang kaso nga giduso ni Garcia, nipadayag ang gobernador nga bisan pa man sa maong kaso, mopadayon siya sa pagtrabaho sa Sugbo.
“Let him file all the cases he wants. I will face him in court. Padayon ko'g trabaho kay klaro kaayo mas malipayon karon ang Sugbo ug ang Kapitolyo,” matod ni Baricuatro sa Disyembre 1, 2025. / ANV