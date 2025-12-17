Pam: Kadatu sa probinsiya 'wala mapahimusli' sa mga Sugboanon

Walay punto kon namintinar ang kadato sa probinsya sa Sugbo apan wala matagamtami sa mga Sugboanon.
Kini maoy tubag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro subay sa uwahing findings sa Annual Financial Report sa Commission on Audit (COA) nga nagbutang sa Sugbo sa top spot isip labing dato nga probinsya in terms sa assets sa 2024.
“What’s the point?... Wala na feel sa atong tao atong pagka rich. Naa ra dinha atong lands,” matod ni Baricuatro sa mga tigbalita sa Miyerkules, Disyembre 17, 2025.
Hinuon iyang gi-recognize ang stratehiya sa probinsya sa Sugbo pag reappraise sa real estate properties niini hinungdan sa pagsaka sa total asset value.
Alang kaniya numero lamang kini kon dili magamit alang sa pagserbisyo.
“What’s the point? We have all the assets, and we’re not making use of them,” dugang niya.
Sa nasayran, ang Sugbo adunay moabot sa P339 bilyones nga total asset value sa 2024, milupig kini sa moabot 81 ka mga probinsya sa tibuok nasud. / ANV