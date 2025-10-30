Pam: Kalambuan sa Sugbo maoy segurohon, dili ang pamolitika

Gipasalig sa bag-ong napili nga Regional Development Council (RDC) Chairperson ug Gobernador sa Sugbo nga si Pamela Baricuatro nga mo-focus sa pagpadali sa imprastraktura ug kalambuan sa ekonomiya sa Sugbo, ug nisaad nga ang iyang pagpangulo molabaw sa bisan unsang politikanhong kalambigitan.
Si Baricuatro niluwat niini nga pamahayag sa iyang personal nga Facebook account sa Huwebes, Oktubre 30, 2025, human makadawat og nagkalainlaing reaksiyon gikan sa pipila ka Duterte Diehard Supporters (DDS) human siya gitudlo niadtong Martes, Oktubre 28, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron mangulo sa RDC Central Visayas.
Iyang gipasabot nga ang iyang pagkatudlo gibase sa panginahanglan sa kalambuan sa Sugbo, dili sa politikanhong alyansa, ug iyang gitumbok nga ang Malacañang nahibalo sa iyang politikanhong background sa wala pa siya pilia alang sa maong posisyon.
“This isn’t about them being partisan; it’s about what’s best for Cebu,” matod ni Baricuatro.
Ubos sa iyang termino, si Baricuatro nagkanayon nga ang mga nag-unang proyekto sa imprastraktura ang prayoridad, lakip na ang Metro Cebu Expressway nga gitumong aron mahapsay ang kahuot sa trapiko ug mapalambo ang koneksyon.
Apil sab ang mga proyekto sa seguridad sa tubig ug mga diversion road nga gidesinyo aron mapalambo ang paglihok ug maseguro ang kasaligan nga suplay sa tubig sa tibuok probinsiya.
Iyang gitataw nga ang RDC chairmanship makahatag sa Sugbo og mas kusog ug hiniusang tingog sa nasudnong mga programa, mag-angay sa lokal nga panginahanglan sa mga kahinguhaan sa gobiyerno, samtang maminusan ang pagkalangan sa burukrasya.
Si Baricuatro nisaad sab og accountability ug transparency, ug ipahibalo sa publiko ang mahitungod sa mga plano sa proyekto, mga timeline, ug ang dagan niini.
Iyang giawhag ang mga Sugboanon nga isalikway ang partisan nga pagkabahin ug magtinabangay alang sa kalambuan sa rehiyon. / CDF