Pam: Land Cruiser hinulman ra, dili gikan sa kontraktor

Gihimakak ni Cebu Gobernador Pamela Baricuatro nga giregalohan siya og bulletproof Land Cruiser sa kontrobersiyal nga kontraktor nga si Allan Quirante sa QM Builders.
Si Baricuatro atol sa press conference sa Kapitolyo sa Miyerkules, Septiyembre 10, 2025, nipakita sa official receipt sa iyang gigamit nga Land Cruiser nga color grey.
Hinulman ra ang maong sakyanan nga kasamtangan nga gipagamit kaniya sa iyang higala nga usa ka abogado ug pribadong indibidwal sa Sogod, Southern Leyte.
“It’s about the Land Cruiser that I’ve been using since nag-campaign gipauslan na sa akong family friend nga lawyer so mao na nagdala ko diri sa license para makakita mo nga dili ni Quirante ang nipaulos nako,” matod ni Baricuatro sa press conference nga bitbit ang dokumento.
Kini maoy giklaro sa gobernador subay sa mga nigawas nga taho nga naglambigit kaniya sa kontrobersiyal nga kontraktor sa Sugbo.
Giingong hinatag sa maong kontraktor ang kasamtangang sakyanan nga gigamit ni Baricuatro.
“Wala man, I just know Quirante a friend of mine an old old friend of mine si Candy mao ra na. That’s as far as I have connection with them,” matod ni Baricuatro.
Gipasabot ni Baricuatro nga gipahulam siya sa iyang higala sa bulletproof nga sakyanan sanglit nakita nila nga risgo ang iyang paglibot sa probinsiya niadtong panahon pa sa kampanya.
Gibutyag sa gobernador nga duna siya’y mga nadawat nga hulga sa kinabuhi atol sa eleksiyon.
“Daan na intawon na akong gigamit kay they are so protective of me going around without using a bulletproof unya niingon sila nga basin kuno’g nay mga lunatic diha nga mga kontra nga pwede kong ipapatay kay there was a death threat,” matod ni Baricuatro.
Sa sayo pa, si kanhi Gobernador Gwen Garcia sa iyang presscon niadtong Septiyembre 8, wala mohingalan sa usa ka opisyal nga giingong nakadawat og bullet proof nga Land Cruiser, color grey gikan sa kontraktor nga QM Builders. / ANV