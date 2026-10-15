Pam: Magpundo sab og pagkaon gawas sa tubig

Isip pangandam sa nagsingabot nga taas nga huwaw ug hulga sa usa super El Niño, gipangandaman sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang pagpatuman sa food banking isip usa ka importanteng estratehiya aron malikayan ang gutom o kakuwang sa suplay sa pagkaon sa lalawigan.
Kini nga inisyatiba gilauman nga moabag sa mga labing apektadong komunidad gikan sa kakuwang sa pagkaon pinaagi sa paghipos sa mga sobrang abot, pagtipig niini, ug ang luwas nga pag-apud-apod ngadto sa mga dapit nga labing nanginahanglan.
"Importante kaayo ni siya (foodbanking) in the coming super El Niño. We have to save up food as well, not just water," matod ni Cebu Governor Pamela Baricuatro atol sa 2nd Philippine Food Banking Summit.
Matod sa gobernador, ang problema sa gutom usa sab ka isyu sa logistics tungod kay adunay daghang pagkaon nga nausik sa ubang dapit samtang dunay mga pamilya nga walay gikaon sa laing lugar.
"Hunger is partly a logistics problem, because there is surplus food somewhere, while elsewhere, families do not have enough. We need to get that food safely and promptly to where it is lacking," dugang sa gobernador.
Tungod niini, gipasabot ni Baricuatro ang mas hugot nga koordinasyon tali sa mga mag-uuma ug food producers, pribadong kompanya, mga food bank ug mga ahensyia sa kagamhanan aron maseguro nga ang mga makaon pa nga suplay dili malabay ug mapunta sa mga pamilya nga nagkinahanglan niini.
Gipahibawo sa gobernador nga ang iyang paglingkod sa pwesto wala makapausab sa iyang tinguha alang sa food security sa Sugbo.
Iyang gidugang nga ubay-ubay na sa mga pribadong kompanya sa Sugbo ang nagsugod na sa pakig-alayon sa mga food bank isip kabahin sa ilang corporate social responsibility (CSR).
Isip pagpakita sa ilang lig-on nga suporta sa maong programa, nipirma ang tanang niapil sa summit sa usa ka commitment wall. / ANV