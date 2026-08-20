Pam mangayo’g report, kahimtang sa mga basura sa matag lokalidad

Gitigom ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga sakop sa Cebu Provincial Solid Waste Management Board (CPSWMB) aron hisgutan ang dugang lakang nga makatabang sa husto nga paglabay sa basura sa Probinsiya sa Sugbo.
Ang tigom nga gipahigayon niadtong Huwebes, Agusto 20, 2026, naghisgot sa pormal nga constitution sa CPSWMB subay sa Executive Order No. 3, S. 2026 nga giluwatan ni Baricuatro. Kini magtabang sa probinsiya nga adunay insakto nga framework nga sundon para sa sanitation, waste reduction, segregation, recycling, ug composting nga mahimong ipatuman sa mga panimalay, patigayon, tunghaan, ug tourism establishments sa lalawigan.
Gihisgutan sab niini ang proposed resolution nga nag-awhag sa mga lokal nga kagamhanan lukop Probinsiya sa Sugbo sa regular nga pagsumiter sa ilang Solid Waste Management (SWM) status report.
Kini aron mahatagan og solusyon ang mga lokalidad nga nagkinahanglan og dugang abag sa kagamhanan. Lakip na ang mga waste disposal facilities, sanitary landfills, ug waste-to-energy projects nga gikinahangla’ng hatagan og pundo ug insaktong plano. / ANV