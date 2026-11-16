Pam mi-deny nga miendorso sa kandidatura ni Gen. Torre

Giklaro sa kampo ni Governor Pamela Baricuatro nga walay kamatuoran ang nikatap nga post sa social media nga nag-ingon nga iyang giendorso ang kandidatura ni Gen. Nicolas Torre III pagkasenador.
Niadtong Lunes, Nobiyembre 16, 2026, gipahimangnuan sa Kapitolyo ang publiko nga dili motuo ug dili magpadala sa mga sayop nga impormasyon o "fake news" nga nag-circulate sa online.
Matod sa pahayag, ang maong misleading nga graphics o hulagway giingo’ng makahatag og kalibog ug sayop nga pagtuo sa publiko kabahin sa baruganan ug mga giendorso sa gobernador.
Tungod niini, giawhag ang tanan nga likayan ang pag-share o pagpakatap niini sa social media.
Nasayran nga nitumaw ang maong post taliwala sa nagkainit nga hisgutanan sa nasudnong politika alang sa umaabot nga May 2028 Elections, diin si Torre nga naila sab sa iyang pagserbisyo sa kapulisan ug sa MMDA pipila na ka higayon nga naapil sa mga survey sa posibleng mga mokandidato sa pagkasenador ug uban pang nasudnong posisyon.
Kahinumdoman niadtong Marsho 11, 2025, si Torre maoy nipatuman sa arrest warrant nga giluwatan sa International Criminal Court (ICC) batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug dali nga gibiyahe The Hague, Netherlands.
Niadtong higayona, si Torre maoy director sa Philippine National Police–Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG).
Apan una nang gipadayag ni Torre nga ang iyang tutokan karon anaa sa pagserbisyo sa publiko ug sa iyang kasamtanga’ng katungdanan sa MMDA, apan abli siya sa maong ideya kon ugaling hatagan siya sa kahigayunan sa pagserbisyo. /