Pam mi-warning niadtong nalambigit sa child porn

MANUBAG sa balaod ang si bisan kinsa nga mag-among-among sa kinabuhi sa mga bata ug mga batan-on.
Kini maoy pasidaan ni Go-bernador Pamela Baricuatro subay sa nahitabo sa duha ka mga menor de edad sa Lungsod sa Dumanjug nga giingong giamong-amongan sa kaugalingong ginikanan ug silingan.
"Bantay lang mo, you know what you shouldn't be doing [this] to our children this is the next generation, you should not mess up with the children's life," matod ni Baricuatro sa Miyerkules, Agusto 27, 2025.
Kahinumdoman nga una nang nipahimangno si Baricuatro nga sugpuon ang tanang mga ilegal nga kalihukan sa probinsiya lakip ang mga tawo nga padayong mohimo niini.
Kalakip kini sa iyang mando sa bag-ong gitudlo nga Cebu Provincial Director nga si Police Colonel Christopher Bermudez.
"I've said that, that anything illegal in the Province of Cebu i will run after you definitely especially mga bata inyong binuangan, but of course we follow the rule of law here," dugang ni Baricuatro.
Nahimong kontrobersiyal ang maong hitabo human nakuhaan sab og video ang mayor sa lungsod nga si Gungun Gica nga gisumbag ug gihapak ang ginikanan sa biktima tungod sa giingong kasuko niini.
Base sa reports, ang gini-kanan sab sa bata ang giingong nag-among-among sa ilang anak pinaagi sa pornograpiya bugti sa moabot P30,000 ngadto sa P50,000 nga bayad. / ANV