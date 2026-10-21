Pam mihangop sa iyang mahimo nga kaatbang sa 2028 elections

Gihangop ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang paglutaw sa mga posible’ng iyang ikaatbang pagkagobernador sa Sugbo atol unya sa piniliay sa 2028.
Sa maong paagi, ang mga Sugboanon adunay dagha’ng kapilian apan ang gobernador nagkanayon nga iya unang itutok ang pagserbisyo sa probinsiya inay ang politika.
Ang maong pamahayag nagsilbi’ng tubag sa mga nanggawas nga hisgutanan sa social media labot sa mga posible nga kandidato sa umaabot nga eleksiyon.
“I welcome it. At least, ang mga tawo sa probinsiya, they have more options this time, and they also like choices, kinsa ilang gustong pilion,” sumala pa ni Baricuatro.
Matod pa, anaa sa botante ang desisyon kon si kinsa ang ilang pilion base sa pagtimbang-timbang sa iyang performance pagkagobernador.
“As far as I'm concerned, I do not seek the position. I seek to serve the Cebuano people,” dugang niya.
Sa pangutana kon magpasubli siya sa maong posisyon, iyang gitubag nga hatagan una niya og priority ang public service.
“So, they will decide, maybe by 2028, if I did the right thing,” matod pa ni Baricuatro.
Sukad pa niadtong Agusto ning tuiga, aduna nay mga nitumaw nga political figures alang sa partido One Cebu nga posible nga moatbang pagkagobernador.
Lakip niini sila si Fifth District Rep. Duke Frasco, Bise Gobernador Glenn Soco, Mayor Siegfred Duterte sa Lungsod sa Tabogon ug Ako Bisaya Party-list Rep. Sonny Lagon.
Nilutaw sab ang mga ngalan ni kanhi Third District Congressman Pablo John Garcia sa dihang gi-interview sa vlogger nga si Jason Monteclar niadtong Agusto.
Si Garcia nagpapili pagkagobernador niadtong 2013 elections apan napilde ngadto ni kanhi gobernardor Hilario Davide III.
Apan, ang mga gihisgutan nga mga pangalan wa magpasabot nga kumpirmado na ang ilang mga kandidatura o opisyal na silang napile sa One Cebu Party. /