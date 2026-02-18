Pam mihangop sa tinguha ni VP Sara nga magpresidente

Gihangop ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang anunsiyo ni Vice President Sara Duterte sa planong pagpapili niini pagkapresidente sa 2028.
Matod ni Baricuatro nga dili na siya gustong modugang sa hisgutanan sanglit gusto niyang mag-focus una sa iyang serbisyo sa mga Sugboanon sa Probinsiya sa Sugbo.
“I will just work to focus with my governance and administration but definitely I welcome for announcement,” matod ni Baricuatro sa Pebrero 18, 2026.
Iya usab giklaro nga sa pagkakaron wala siyay gidapigan nga partido o grupo sa hatagan niya sa serbisyo.
“Trabaho lang sa ta, kay masagulan atong trabaho og politika ba so colorblind lang sa ko ron.”
Sa nasayran, si Baricuatro usa sa mga supporter ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte diin nahimong bukas sab kini sa iyang mga opinion ug hisgutanan sa iyang baruganan sa politika.
Una nang niluwat og pamahayag ang gobernadora nga igugol niya ang iyang oras ug kusog sa pagpalambo sa serbisyo sa probinsiya nga sanglit layo pa sunod nga piniliay. /