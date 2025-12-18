Pam mikuwestiyon sa PB human pundo alang sa CPAC gitangtang

Gidepensahan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Cebu People’s Action Center (CPAC) ug gihulagway kini isip usa ka inisyatiba nga gidumala sa mga boluntaryo pinaagi sa usa ka executive order aron mapalambo ang paghatag og serbisyo sa mga Sugboanon, ilabi na sa mga labing nanginahanglan.
Gipahayag kini ni Baricuatro pinaagi sa iyang Facebook post niadtong Huwebes, Disyembre 18, 2025, human giaprubahan sa Provincial Board (PB) ang report sa Committee on Budget and Appropriations nga nagtangtang sa badyet alang sa CPAC atol sa regular session niadtong Lunes, Disyembre 15.
Matod ni Baricuatro, ang CPAC gitukod aron sa paglihok, pag-coordinate, ug pagtubag sa mga kinahanglanon sa komunidad.
Namatikdan sab niya ang dakong papel sa center atol sa mga emerhensya, lakip na ang nahitabong 6.9-magnitude nga linog ug ang Bagyong Tino.
Base sa Committee Report, ang CPAC wala pa opisyal nga na-organisar isip usa ka buhatan ubos sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo.
Base sab sa mga budget hearing, ang CPAC nagsilbi lang nga dugang manpower alang sa ubang mga departamento sa probinsiya nga nanginahanglan og dugang kawani.
Gidugang sa report nga ang CPAC walay “Plantilla positions” ug naglangkob lamang sa mga Job Order (JO) workers ug mga boluntaryo.
Matod sa gobernador, ang mga boluntaryo sa CPAC nalambigit sa rescue ug relief operations, pagluto ug pag-apudapod og pagkaon sa mga evacuation center ug pag-adto sa mga layong barangay nga lisod maabot.
Nagpahayag og kabalaka si Baricuatro sa lakang sa Provincial Board tungod kay ang pagputol sa pundo makababag sa katakos sa center sa paghatag og dinaliang tabang.
Siya nidugang nga kon walay igong resources, mahimong mas lisod ang pag-abot sa mga pamilya ug barangay nga nagkinahanglan.
Iya usab nga gikomparar ang badyet sa CPAC sa mga nangaging badyet sa probinsiya.
Matod niya, niabot kaniadto og P25 bilyunes ang naaprobahan nga badyet diin lakip niini ang pundo para sa dagkong kalihukan sama sa Pasigarbo sa Sugbo. / CDF