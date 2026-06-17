Pam mikuwestiyon sa VSMMC sa ‘VIP treatment’ ngadto’ng Byron

Nakapangutana si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa giingo’ng “special” treatment nga gihatag sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) ngadto sa kanhi Capitol consultant Byron Garcia sa dihang gidakop, niadtong Hunyo 11, 2026.
Butyag ni Baricuatro atol sa press conference niadtong Miyerkules, Hunyo 17 nga base sa record sa police station nasuta nga dali ra nga nabalhin si Garcia ngadto sa VSMMC nga wa kaabti og usa ka oras diin unang gidala sa Talisay Police Station.
“I also questioned nganung nakasud dayon didto in less than an hour when ang atong mga patients nga naa nay mga brain bleed dira lisud kaayo isulod,” sigun sa gobernador.
Matod pa nga ang mga ordinaryo nga pasyente nga nag-antos og mas grabe nga medical conditions ang maglisod sa pagsud sa maong tambalanan alang sa admission.
Mga pasyente nga gikan pa sa district o provincial nga ospital ang magpaabot sa semana o buwan sa di pa ma-admit sa VSMMC.
“I guess they also cater to VIP, naay laing meaning sa VIP, very irritating person,” sigun pa ni Baricuatro.
Naka-kuwestiyon sab si Baricuatro sa paspas nga paghatag og electronic referral (e-referral) system sa Central Visayas.
Ang e-referral system naghatag og organisado nga proseso sa pagsubay sa mga referral, pagsiguro sa hustong komunikasyon tali sa mga tambalanan ug pagsiguro sa husto nga triage aron matukma sa panginahanglan sa pasyente base sa husto nga lebel sa pag-atiman.
Sa dihang gipangutana ang gobernador sa mga tigbalita kabahin sa regional electronic referral system protocol, giawhag niya ang mga reporter nga idirekta og pangutana sa hospital administration.
“Yeah, surprising maybe this is your chance to ask Dr. Aquino,” pulong pa niya.
Nanawagan ang gobernador kang VSMMC Medical Center Chief Dr. Gerardo Aquino aron ipasabot ang mga kahimtang nga naglibot sa pagpa-admit, ug gipahayag nga iyang ipataas ang maong isyu ngadto sa Department of Health (DOH), nga nagdumala sa maong pasilidad.
“Pangutan-a ninyo si Dr. Aquino ngano nahitabo to. Kay ako gusto sad ko mangutana niya kung magkita mi. Manawagan ko niya nganung nahitabo to,” dugang pa sa opisyal.
Siya nagkanayon nga nisuway na siya og tawag ni Aquino apan atol niining pagsuwat wa pa kini motubag sa mga text message. / CDF