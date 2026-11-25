Aron mapanalipdan ang mga lokal nga hog raiser ug mapugngan ang sobrang pagsaka o pag-ubos sa presyo sa baboy, nipagawas og usa ka Executive Order (EO) si Cebu Governor Pamela Baricuatro niadtong Nobiyembre 25, 2026.
Nagtakda kini sa Recommended Reference Price sa mga buhing baboy, baktin, ug mga pinili nga hiwa sa karne sa tibuok probinsiya.
Base sa maong kamanduan, gipatuman ang “Buy Local Cebu” program diin giawhag ang tanang lechon producers, traders, consolidators, ug mga ahensiya sa gobiyerno nga unahon ang pagpalit og mga baboy nga binuhi sa mga rehistradong hog farmers sa Sugbo sa dili pa mokuha gikan sa mga lugar gawas sa probinsiya.
Ubos sa Section 2 ug Section 3 sa maong Executive Order, ang recommended farmgate reference price alang sa mga bag-ong lutas nga baktin o mga newly weaned piglets nagkantidad og P3,500 ngadto sa P4,500 hangtod sa P4,700 nga ceiling price matag usa.
Alang sa mga buhing baboy, gitakda ang presyo matag kilo nga ang 20 ngadto sa 30 kilos mokantidad og tag P250 matag kilo; ang 31 ngadto sa 40 kilos: P240 matag kilo; 41 ngadto 50 kilos: P230 matag kilo; ug ang 60 kilos pataas: P180 o P190 matag kilo.
Samtang gitakda sab ang suggested retail price alang sa fabricated pork o choice cuts aron magiyahan ang mga mamalitay ug mga negosyante.
Ania ang listahan: Boneless ug Pork Belly: P280 – P330/kilo
Pork Regular: P280 – P330/kilo
Pork Chop: P250 – P300/kilo
Pork Ribs ug Tiil sa baboy: P240 – P290/kilo
Pork Mascara: P240 – P290 matag buok
Pork Bones - P200 – P250/kilo
Pork Bakagan: P180 – P230/kilo
Samtang ang rasyon alang sa 80 kilos paubos nagkantidad og P230 ngadto sa P250 matag kilo, ug ang ulo ug tiil anaa sa P150 ngadto na sa P200 matag kilo.
Gimanduan sab ni Baricuatro ang tanang City ug Municipal Mayors sa pag-activate sa ilang Local Price Coordinating Councils (LPCCs) aron kanunay nga ma-monitor ang presyo sa merkado ug sa farmgate. / ANV