Pam mipagaan sa epekto sa gubat pinaagi sa EO 15

Gipatuman na ang mga lakang alang sa fuel-saving measures, pag-monitor sa presyo sa paliton, ug tabang sa panginabuhi alang sa Overseas Filipino Workers (OFWs) sa tibuok Lalawigan sa Sugbo ubos sa Executive Order (EO) 15.
Tumong niini nga maminusan ang epekto sa ekonomiya, enerhiya, ug kaayuhan sa publiko tungod sa nagkagrabe nga kagubot sa Middle East.
Gipirmahan niadtong Lunes, Marso 2, 2026, ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, ang maong mando nagtinguha sa pagseguro sa seguridad sa pagkaon ug enerhiya, pag-stabilize sa presyo sa mga paliton, ug pakig-alayon sa mga Sugboanong OFW nga apektado sa kagubot sa Middle East.
Ubos sa maong EO, ang tanang buhatan sa probinsiya, mga yunit sa Provincial Board, ingon man ang mga dakbayan ug lungsod, gimanduan sa pagdaginot.
Gidili ang di importante nga biyahe, himuong virtual ang mga tigom ug hugot nga pag-monitor sa paggamit sa gasolina.
Ang tanang departamento gikinahanglan sab nga mosumiter sa ilang mga conservation plans sulod sa lima ka adlaw.
Apan, exempted o dili apil sa maong limitasyon ang mga emergency service sama sa mga ambulance, disaster response, social welfare, ug law enforcement.
Lakip usab sa EO ang tabang alang sa pagpapauli sa mga OFW, pagplano alang sa suplay sa pagkaon, ug ang mas gipahugtan nga pag-monitor sa presyo uban sa Department of Trade and Industry (DTI).
Base sa mga rekord gikan sa Cebu Provincial General Services Office nga nakuha niadtong Martes, Marso 3, nagpakita nga ang nagasto sa diesel ug gasolina niabot og P1,190,739.13 niadtong
Hunyo 2025, P1,319,978.27 niadtong Hulyo, ug P1,861,105.72 niadtong Agusto. /