Pam mipasidaan sa mga mopahimulos sa nahitabo’ng tensiyon sa Middle East

Nagpabilin nga stable ang suplay sa lana ug bugas sa Probinsiya sa Sugbo taliwa sa nagpadayong tensiyon sa Middle East.
Kini maoy gipasalig ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Marso 4, 2026.
Apan bisan pa niini, daghang mga manindahay ang giingong nipatuyang sa pagpaburot sa presyo sa mga gibaligyang basic commodities ilabi na sa bugas.
“There is no shortage of fuel and rice,” matod ni Baricuatro.
Giingong pipila ka mga reklamo ang nadawat sa buhatan ni Baricuatro sa giingong mga manipulated prices subay sa nagpadayong kagubot sa Middle East.
“Watch out because we are monitoring, and I’m urging that please do not take advantage of the situation,” matod ni Baricuatro.
Iyang gidugang nga pipila ka mga lakang ang gihimo sa Kapitolyo aron paghatag og alibyo sa posibleng epekto sa economic fallout tungod sa giyera.
Aron maseguro ang seguridad sa mga Sugboanong anaa sa mga apektadong lugar, nakig-alayon sab ang Kapitolyo sa national government agencies kon gikinahanglan ang pag repatriate kanila.
“So far, we haven’t received any requests for repatriation. But that (possible repatriation) was part of what we discussed with OWWA (Overseas
Workers and Welfare Administration),” matod ni Baricuatro. / ANV