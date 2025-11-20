Pam mokiha niadtong mopakatap og fake news

Gipasidan-an sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang mga Sugboanon nga mahimong mapasakaan og kaso ug mosangpot sa pagkapriso ang bisan kinsang mopakatap og sayop nga impormasyon.
Ang Kapitolyo nipahimangno batok sa giingong nikatap nga peke nga impormasyon kabahin sa mga pamahayag ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Nasayran nga nikatap diha sa social media ang mga pamahayag ni Baricuatro nga nag-ingon, “Atong election wala ko suportahi sa Iglesia ni Cristo so walay rason nga mosupporta ko sa ilahang panawagan nga monaog si BBM.”
Ang maong mga hulagway nikatap sa social media nga giingong nigamit sa logo sa mga lehitimong news organizations aron mogawas nga tinuod.
“The statement shown in this photo is not true, and Cebu Governor Pamela Baricuatro never made such a remark. It even illegally uses the logo of a legitimate news organizations to make it appear credible...” saysay sa Kapitolyo sa Nobiyembre 20, 2025.
Gipahibalo sa Kapitolyo nga ang maong mga post, daw gihimo aron dauton ang pangalan sa gobernador.
“...as part of a coordinated misinformation campaign aimed at smearing the Governor’s reputation,” dugang niini.
Gipahimangnuan ang publiko nga mosusi daan sa mga impormasyon una mo-share diha sa social media.
Sa nasayran nga ning semanaha, nahimong init nga hisgutanan ang gihimong rally sa Iglesia Ni Cristo sa kaulohan nga nanawagan sa transparency ug accountability sa giingong korapsiyon sa gobiyerno kalakip niini ang panawagan nga pagpakanaog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa posisyon. / ANV