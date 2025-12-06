Pam mosentro sa infrastructure, inclusive growth, panglawas isip RDC 7 chairperson

Tutokan ni Gobernador Pamela Baricuatro, isip bag-ong chairperson sa Regional Development Council (RDC) 7, ang inprastraktura, inclusive nga paglambo sa ekonomiya, ug sistema sa panglawas mga haligi sa iyang tulo ka tuig nga termino.
Atol sa iyang inaugural address niadtong Huwebes, Disyembre 4, 2025, sa Social Hall sa Kapitolyo, gilatid ni Baricuatro ang iyang agenda alang sa sunod nga tulo ka tuig, nga naghatag og gibug-aton sa tulo ka nag-unang prayoridad.
“We must stand, pick up the pieces, build and continue to strive for a better and livable community not only as Cebu but as SugBohol,” matod ni Baricuatro. “These priorities reflect not only our regional needs but also our shared aspirations for a more connected, resilient and inclusive region.”
Matod ni Baricuatro, kini nahiuyon sa epekto sa magnitude 6.9 nga linog sa amihanang Sugbo ug Bagyong Tino, nga maoy hinungdan sa grabeng baha ug niresulta sa dakong kadaot sa mga nag-unang sektor sa ekonomiya, labi na sa turismo, pamatigayon, ug manufacturing.
Nisaad usab siya nga makigtambayayong sa tanang sektor ug rehiyon aron mapalambo ang pagplano ug paghimog desisyon nga gibase sa ebidensya. / DPC