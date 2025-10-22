Pam: Nagbinayot ra ko ato

Nangayo og pasaylo si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa grupo sa lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) community human kini gisaway tungod sa Facebook post nga naglangkob og gay lingo.
Matod ni Baricuatro nga wala siya’y tinguha nga makapasakit og bisan kinsa.
Atol sa pakighinabi sa mga tigbalita sa Oktubre 22, 2025, gipasabot ni Baricuatro nga ang ni-viral niya nga post wala modirekta ngadto ni kanhi Mandaue City Treasurer Regal Oliva.
“It was just binayot lang gud. Nagbinayot ra ko ato. I just wanted Tatay Digong (kanhi Presidente Rodrigo Duterte) —what he has done for the country—to be remembered,” matod ni Baricuatro.
“It was not an attack. I truly love the LGBT community; I am surrounded by them. I’m sorry if I offended you, but it was not intended for you. It was not to hurt you. It was just binayot,” dugang niya.
Nasayran nga sa Oktubre 19, nag-post si Baricuatro sa iyang official Facebook account: “Kahilas nimo yuts! Who do you think you are??? Tatay Digong Forever!”
Dali nga nikatap ang maong post nga nihatag og pagduda sa publiko nga ang gitumbok
niini mao si Oliva nga nakakuha sab og atensyon sa publiko gumikan sa segment sa iyang programa nga Regal’s POV.
Lakip sa gituki niini ang desisyon sa International Criminal Court (ICC) pagbasura sa hangyo niini alang sa interim release nga giduso ni Duterte kinsa nalambigit sa crimes-against-humanity complaints tungod sa war on drugs sa iyang administrasyon.
Bisan pa og wala maghingalan si Baricuatro, nagtuo ang mga tawo nga si Oliva ang gitumbok niini.
Gisaway sab sa netizens ang gobernador tungod sa gigamit niining mga pulong nga gitawag nila nga “inappropriate and unbecoming of a public official.” / ANV