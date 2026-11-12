Pam nakigtagbo sa mga Sugboanon nga shipyard worker sa Hiroshima

Nakigtagbo si Governor Pamela Baricuatro sa mga Sugboanong trabahante nga nadestino ug nag-training sa main shipyard sa Tsuneishi sa Hiroshima, Japan.
Ang gobernador niduaw niadtong Huwebes, Nobiyembre 12, 2026, sa katuyoan nga mapalapdan ug mapalig-on ang relasyon sa Sugbo ug Japan.
Ang maong mga trabahante, nga kasagaran gikan sa Lungsod sa Balamban ug sa mga silinga’ng lungsod, kabahin sa 550 ka mga Pinoy nga nagtrabaho sa maong shipyard.
Nipasalig si Baricuatro nga palambuon ang serbisyo publiko alang sa ilang mga pamilya nga nahibilin sa Sugbo, ug alang na sab kanila inig mopauli sila sa probinsiya.
Sukad gitukod ang Tsuneishi Heavy Industries (Cebu), Inc. (THICI) niadtong 1994 sa Barangay Buanoy, Balamban, nahimo na kining usa sa mga nag-unang tigbuhat og mga barko sa tibuok kalibotan.
Kining maong pasilidad mao ang labing dako nga puhonan sa Tsuneishi gawas sa Japan nga naghatag og kapin sa 10,000 ka trabaho sa mga Sugboanon.
Tungod sa maong partnership, liboan na ka skilled workers gikan sa Balamban ug kasikbit nga mga lungsod ang nakatrabaho sa Sugbo ug ang uban gipadala sa ulohang buhatan sa Fukuyama, Hiroshima aron mas mapalambo pa ang ilang teknikal nga kahibalo sa paghimo og barko. /