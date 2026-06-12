Pam nanawagan og panaghiusa taliwala sa kaguliyang sa politika

Sa pagsaulog sa ika-128 nga Adlaw sa Kagawasan sa Pilipinas, nanawagan si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga Sugboanon nga magkahiusa ug mobangon taliwa sa mga politikanhong panagbahin.
Matod niya nga ang mga panagbangi sa politika makabalda lang sa probinsya sa pagkab-ot sa makahuloganong kalambuan.
Namahayag atol sa komemorasyon sa Independence Day sa nataran sa Cebu Provincial Capitol niadtong Huwebes, Hunyo 11, 2026, si Baricuatro niasoy nga ang pagpasidungog sa mga sakripisyo sa mga bayani sa nasod nanginahanglan sa pagpadaplin sa mga politikanhong deperensya ug sa pagtinabangay alang sa kaayuhan sa kadaghanan.
“Ang mga Sugboanon angay sa usa ka liderato nga nagpahiusa, imbes nga nagkabahin-bahin,” matod ni Baricuatro.
Dugang niya, ang katawhan angayan sa usa ka gobiyerno nga maminaw imbes nga mangatake, ug usa nga nagtutok sa mga solusyon imbes sa saba nga politika./ Lee Hashman Patalita, CNU Intern