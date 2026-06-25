Pam nanawagan sa mga ginikanan pag-monitor sa ilang mga anak

Nanawagan si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga ginikanan sa Probinsya sa Sugbo nga abagan ang mga awtoridad sa pag-monitor sa ilang mga anak ilabi na sa pag gamit sa social media ug uban pa’ng online activities niini.
Kini maoy mensahe ni Baricuatro subay sa sunod-sunod nga bayolenteng hitabo sa managlahing lugar sa nasud nga gipangunayan sa mga menor de edad.
Lakip sa gihimong lakang sa kagamhanan ang pakig-alayon sa mga awtoridad, Provincial Peace and Order Council (PPOC) ug uban pa’ng law enforcement agencies aron masiguro nga luwas ang mga tinun-an ug mga batan-on.
“Bantayan nato ang atong mga anak especially in socmed (social media) karon. The atmosphere is angry kaayo, especially with the presence aning mga trolls. It is creating an atmosphere of animosity in social media,” matod ni Baricuatro sa Hunyo 24, 2026.
Subay sa nahitabo sa Tacloban City ning semanaha, gimandoan dayon ni Baricuatro ang Cebu Police Provincial Office (CPPO) pinaagi ni Director Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. nga mopakatap og police personnel sa mga tunghaan aron malikayan ang susamang insidente sa pagpamusil.
Tungod sa kadaghan sa mga batan-on ug mga Sugboanon nga mogamit sa social media, iyang giawhag nga likayan ang pag-komento o pag-post og mga hulagway o video nga makahatag og kauwawan sa isigkatawo, ilabi na sa mga kabataan.
“Let’s be kind on social media. Influence the people nga dili mag-promote og trolling because it promotes anger,” matod sa gobernador. / ANV