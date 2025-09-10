Pam: P1.1B utang o payables, bayrunon gihapon sa Kapitolyo

Adunay mga bayranan ang Kapitolyo, apan dili kini pasabot nga utangan ang probinsiya.
Kini maoy pagpasabot ni Atty. Roy Salubre, Provincial Treasurer sa Kapitoylo sa Miyerkules, Septiyembre 10, 2025, atol sa pakisusi sa mga tigbalita.
Aron mahatagan og katin-awan kon unsa man gyud ang kalahian sa utang ug bayrunon, gisusi sa mga tigbalita ang buhatan ni Salubre sa maong adlaw.
Kini gumikan sa managlahi nga tubag sa kasamtangang gobernador ug kanhi gobernador sa Lalawigan sa
Sugbo nga nabutang sa pagbinayloay og pulong gumikan sa giingong P1.1 bilyunes nga utang .
Si Baricuatro atol sa pakighinabi sa mga tigbalita nipadayag nga sayon ra sabton ang sitwasyon.
“They say wala nabayaran kay dili diay utang, payable diay. Mao diay'ng wa niya nabayaran. Unsa may meaning sa utang, sa bisaya bayrunon diba? So no brainer,” pasabot ni Baricuatro.
Apan sukwahi kini sa tubag sa kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia nga way utang ang Probinsiya sa Sugbo atol sa iyang administrasyon.
“Ayaw i-confuse na’ng payables sa actual debt,” matod ni Garcia sa Lunes.
Gipasabot ni Salubre, managlahi ang debt sa payables.
Ang debt o utang, kadtong mga nakakontrata sa banko ug uban pa nga loan o financing institutions paghuwam og kuwarta.
“Debt [meaning] contracted [parehas] anang mangutang sa banko, if you talk about payables kanang mga suppliers,” ingon ni Salubre.
Samtang ang payables o bayranan kadtong mga gipamalit nga aduna na’y nag-ung-ong nga vouchers apan giingong wala pa mahatag.
“Naay part ato nga financial assistance naay part ato nga sa mga supplier. Payables na, kay wa man gyud tay debts wala man ta ka-contract og definitely walay banko ato,” matod ni Salubre.
Gipangutana siya kon dunay utang ang probinsiya?
“Wala, dili mana siya debts, di mana siya, contractual obligations to,” tubag ni Salubre sa mga tigbalita.
Bisan pa man niana, si Baricuatro nagtuo nga gikinahanglan gihapon nga bayran ang angay nga bayaran ilabi na sa mga tawo ug grupo nga nihatag na sa ilang serbisyo sa Probinsiya sa Sugbo.
Ang P1.1 bilyunes nga giingong utang, gihisgutan ni Baricuatro atol sa iyang State of the Province Address (Sopa) nga nasuta sa iyang paglingkod pagkagobernador. / ANV