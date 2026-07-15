Pam: Parents panid-i ang online ug offline activities sa inyong mga anak

Gipahimangnuan ni Governor Pamela Baricuatro ang mga ginikanan nga moabag sa pag-monitor sa ilang mga anak ilabi na kon duna kini mga buhaton diha sa online o bisan sa offline.
Kini human sa sunodsunod nga mga hulga sa bayolenteng buhat sa mga tunghaan sa tibuok nasod nga naglambigit sa mga menor de edad.
Dili lang kahadlok ang dala sa maong mga hulga tungod kay aduna na’y niresulta sa kamatayon. Kahinumdoman nga niadtong Hunyo 22, 2026, tulo ka tinun-an ang namatay ug pito ang naangol human sa nahitabong pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City.
Dinhi sa Sugbo, duha ka batan-on maoy nagpaluyo sa mga hulga sa duha ka mga tunghaan sa Siyudad sa Talisay pinaagi sa online post sa social media.
Ang ikatulo mao ang 17-anyos nga taga Dakbayan sa Carcar nga gipaubos sab sa imbestigasyon ug pagsusi sa kapulisan human nagdala-dala og hinagiban.
Hinuon, nangayo na og pasaylo ang tulo ka mga menor de edad. Giangkon sa maong mga menor de edad nga naimpluwensyahan sila sa nahitabong pagpamusil sa Tacloban City, sa tinguha nga masuspenso ang klase ug makalikay sa exam.
Ang duha ka minors nga nag-edad 12 ug 13 gikan sa Dakbayan sa Talisay ang unang gikaistorya ni Governor Baricuatro kauban ang ilang mga ginikanan.
Samtang ang menor de edad gikan sa Carcar City nagkanayon nga napugos siya pagdala og hinagiban tungod sa mga bully nga mga classmate ug schoolmate.
Gipasabot ni Baricuatro ang mga batan-on nga dili maayo ang ilang gibuhat ug nanghinaot siya nga dili na kini ma-usab pa.
“Wala mo gipaari aron kasab-an. Gusto ko mahibawo nganong nabuhat to ninyo ug unsay akong matabang aron dili nani mausab,” matod ni Baricuatro. / ANV