Pam: Serbisyo magpadayon taliwa sa hulga

Bisan paman sa gikatahong hulga sa iyang kinabuhi, gipasalig ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga dili siya mohunong sa paghatag og serbisyo sa lalawigan sa Sugbo.
Sa iyang personal social media post, iyang gisaysay nga bisan paman sa mga hulga kaniya, dili siya mahadlok sa kamatayon apan ang iyang pangaliya nga lugwayan pa ang iyang kinabuhi.
"I will not allow this threat to get in the way of my work, for all you know gibuhat ni sa akong mga kontra para dili ko makatrabaho pag-ayo. But let me tell you, I will continue to serve the people & I will continue to work hard," matod ni Baricuatro sa Sabado, Pebrero 7, 2026.
Iyang gidugang nga sa kasamtangan, magmatngon na siya ug ipatuman ang hugot nga seguridad alang sa iyang kaluwasan.
Gipadangat usab niini ang iyang pagpasalamat sa tanan nga mipadayag sa ilang kahangawa sa gobernadora.
Nasayran nga sa Biyernes, Pebrero 6, gikompirmar ni Baricuatro nga nakadawat siya og laing hulga sa kinabuhi diin ang makapatay kaniya giingong gantihan og P2.5 milyones.
Sukad sa pagsugod ni Baricuatro sa paglingkod isip gobernadora, mao na kini ang ika-upat nga hulga nga iyang nadawat.
Sa pagkakaron, wala pa matino kon si kinsa ang nagpaluyo sa maong hulga. / ANV