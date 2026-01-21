Pam: Sinulog pang-world class

Gihulagway ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga usa ka dakong kalampusan ang bag-o lang nahuman nga pagsaulog sa Sinulog 2026, nga gitapos pinaagi sa usa ka makapangangha nga 20-minutos nga fireworks display ug world-class nga pasundayag.
Matod sa gobernador, wala siya magdahom sa hilabihang gidaghanon sa mga tawo nga ningsalmot gikan sa mga relihiyosong kalihukan hangtod na sa pagsadsad sa kadalanan.
Subay sa mga taho, gibanabana nga niabot ngadto sa 8 milyunes ka mga tawo, naglakip sa mga deboto, lokal nga bisita, ug mga turista ang ningsaksi sa kapistahan.
Usa sa mga highlight sa festival mao ang pag-apil mismo ni Baricuatro sa pagsayaw sa Sinulog isip halad ngadto sa Balaang Bata, kauban ang mga department heads sa Kapitolyo.
Nabantayan sa publiko ang simple apan elegante nga sapot sa gobernador atol sa presentasyon. Gibutyag ni Baricuatro nga ang iyang inspirasyon sa maong costume mao ang mga tig-sinulog o ang mga tigbaligya og kandila sa gawas sa Basilica Minore del Sto. Niño.
Gipasabot sa gobernador nga buot niyang hatagan og pag-ila ang mga deboto nga usahay malimtan na sa mabulukong selebrasyon.
Gipasalamatan sab niya ang bantog nga designer nga si Cary Santiago kinsa maoy naghimo sa iyang saya.
Giklaro ni Baricuatro nga ang maong costume maoy personal nga halad ni Santiago ug wala kini gikuha gikan sa pundo sa probinsiya. / ANV