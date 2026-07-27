Pam uyon ni Marcos sa disaster response, healthcare

Gikalipay ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang panahom ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpalambo sa disaster response ug pagpalapad sa healthcare programs nga giingong dako og benepisyo sa mga Sugboanon.
Kini maoy pamahayag ni Baricuatro subay sa natapos nga State of the Nation Address (Sona) ni Marcos niadtong Lunes, Hulyo 27, 2026.
Matod sa gobernador nga ang disaster response ug healthcare mao sab ang prayoridad sa iyang administrasyon hinungdan nga dako ang iyang kalipay.
Gawas niini, bukas sab siya sa padayong paghatag og pagtagad sa food security ug agriculture, ingon man ang mga relief measure sama sa pagpaubos sa tax exemptions sa mga mamumuo ug ang pagtangtang sa system loss charges sa mga bayranan sa kuryente. / ANV