Pam wa magdumot sa direktor sa DSWD 7 human siya gikiha

Walo ka buwan human ma-dismiss ang kaso, gipahayag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga wala siya’y pagdumot batok ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 Director Shalaine Lucero luyo sa reklamo nga gipasaka batok kaniya.
Kini samtang gisuroy sa Gobernador ang Cebu Food Bank sa SimplyShare Foundation Inc. sa Subangdaku, Mandaue City.
“Okay mi,” matod pa ni Baricuatro dihang gipangutana sa media kaniadtong Martes, Marso 24, 2026, bahin sa iyang relasyon ni Lucero.
“Ang RD (Regional Director) ang nisang-at og kaso nako. Mabatyagan nako nga usahay makasinati siya og kauwaw, apan okay ra,” dugang sa Gobernador.
“Palabyon na lang to—pareho ra mig tumong. Gusto siya motabang, ug kami gusto sab motabang.”
Gibasura sa Cebu City Prosecutor’s Office ang reklamong gipasaka ni Lucero batok sa mga opisyal sa SimplyShare Foundation Inc. (SSFI) tungod sa giingong ilegal nga pagpangayo og solicitation.
Sa resolusyon nga gipagawas niadtong Hulyo 24, 2025, nakit-an sa prosekusyon nga walay lig-on nga ebidensya batok ni Baricuatro ug sa iyang anak nga si Elisse Nicole B. Catalan.
Giingong nalapas nila ang Presidential Decree 1564 (Solicitation Permit Law) nga may kalabutan sa Cybercrime Prevention Act tungod sa mga panawagan og donasyon sa ilang website ug social media.
Giklaro sa mga piskal nga ang mga “screenshots” gikan sa social media nga gipresentar isip ebidensya napakyas sa pagpasalida sa tinuod nga katinuoran ubos sa Rules on Electronic Evidence.
Giangkon sa kampo ni Baricuatro nga adunay mga post online alang sa donasyon, apan kini gihimo ubos sa “good faith” alang sa mga feeding program ug tabang sa mga biktima sa katalagman.
Nakita sa prosekusyon nga walay tinguha nga makahimo og krimen tungod kay ang pundo napunta gyud sa mga nanginahanglan.
Gisaway sab sa resolusyon ang DSWD tungod sa paglaktaw sa saktong proseso.
Ubos sa lagda sa DSWD, kinahanglan mohatag una og tulo ka “notices” sa dili pa mopasaka og kaso, apan wala kini buhata sa maong ahensiya.
Dugang pa, ang DSWD mismo ang nihatag og pag-ila ug pasidungog sa pundasyon kaniadto, lakip na ang paghatag niini og lisensya nga mo-operate hangtod sa tuig 2028.
Ang nagsugod isip usa ka feeding initiative sa panimalay niadtong 2015, nahimo nang usa ka dako nga Cebu Food Bank niadtong 2023.
Atol sa pagbisita ni Baricuatro niadtong Martes, gipakita ang operasyon sa pundasyon nga nagtinguha sa pagsulbad sa kagutom sa mga dapit nga nanginahanglan, ilabi na sa kabataan.
Sumala ni Baricuatro, ang Cebu Food Bank mokuha og mga sobra nga pagkaon ug donasyon gikan sa mga kauban nga kompanya. / CDF, ANV