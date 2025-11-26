Pamaagi batok sa kakuwang sa tubig, pagbaha gitun-an

Nakapaamgo ang bag-ohay nga mga katalagman sama sa bagyo, linog, ug uban pa nga duna gyuy dakong kakulian sa suplay sa tubig sa Sugbo.
Kini ang hinungdan nga nagtigom ang mga lokal ug internasyonal nga eksperto alang sa Water Secure PH Forum sugod sa Nobiyembre 27, 2025.
Giorganisa kini sa Department of Science and Technology (DOST) 7 uban ang Hydronet Consultants Inc., ug Asian Institute of Technology Thailand, ug ang suporta gikan sa Global Water and Climate Adaptation Center.
Giawhag ang mga local government unit (LGUs) nga moapil sa kalihukan aron makakat-on og mga praktikal nga gamit ug pamaagi aron mapugngan ang umaabot nga kakuwang sa tubig ug pagbaha.
Sa usa ka media launching kaniadtong Lunes, Nobiyembre 26, 2025, si Bryan Ybañez, DOST Cebu Provincial S&T Director, nagkanayon nga ang workshop gitumong sa pagsulbad sa “paradox sa tubig” sa Sugbo diin ang pagbaha ug kakuwang sa tubig dungan nga mahitabo.
Ang forum magbansay sa mga decision-makers gikan sa lokal nga mga gobiyerno, mga water provider, ug sa academe bahin sa gitawag og Water Security Index (WaSeC).
Matod ni Ybañez, kini usa ka standardized methodology sa pag-assess sa urban water security ug uban pang mga kagamitan.
Kini magtugot sa paghimo og mga actionable plans aron palig-unon ang resilience batok sa climate change, kakuwang sa tubig, ug pagbaha. / EHP