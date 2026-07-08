Pamahayag sa prosekusyon misangko sa debate sa impeachment trial ni Duterte

Usa ka mainiton nga panaglalis bahin sa baruganan sa prosekusyon ang nitumaw atol sa impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte niadtong Martes, diin gikuwestiyon sa pipila ka senator-judges kon nagdali ba ang prosekusyon sa paglatid sa ilang argumento imbes nga limitahan ang ilang kaugalingon sa pagpresentar og mga ebidensya.
Nagsugod ang lalis sa dihang gikuwestiyon ni Senator-judge Risa Hontiveros ang testigo sa prosekusyon nga si National Bureau of Investigation (NBI) Senior Agent John Mark Calilung kinsa nipamatuod bahin sa open-source intelligence review sa ahensiya sa mga pamahayag ni Duterte batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., sa asawa niini, ug kang kanhi House Speaker Martin Romualdez.
Nitubag si Calilung nga ang duha ka pamahayag nagtumong kang Marcos ug nagpakita nga si Duterte ug ang Presidente dili na maayo og relasyon sugod pa niadtong Oktubre 2024.
Sa usa ka press conference niadtong Oktubre 18, si Duterte niingon nga iyang nahunahunaan sa usa ka higayon ang pagputol sa ulo ni Marcos, human na-realize nga toxic na ang ilang relasyon.
Sa usa ka press conference niadtong Nobiyembre 23, 2024, siya niingon nga duna na siyay gisabot nga mamumuno aron patyon ang Presidente, ang asawa niini, ug si Romualdez kon pananglit siya mismo ang patyon.
Nilingi dayon si Hontiveros sa House prosecution panel ug namatikdan nga wala sa mga ebidensya nga gipresentar hangtod karon ang nagpamatuod nga si Duterte tinuod nga nag-hire og mamumuno.
“None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable?” pangutana niya.
Nitubag si House Prosecutor Armando Virgil Ligutan nga ang prosekusyon nag-ugmad pa sa ilang kaso pinaagi sa pagpakita sa intensyon ni Duterte imbes nga pamatud-an ang giingong gikontratang mamumuno niini nga bahin sa husay.
“The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached for contracting an assassin to kill the President,” matod ni Ligutan.
Iyang giangkon nga ang mga pamahayag ni Duterte lamang mahimong dili “100 porsiyento nga ebidensya” nga ni-hire siya og mamumuno, apan siya nangatarungan nga ubos sa Rule 130, Section 35 sa Rules of Court, ang mga pamahayag sa usa ka tawo mahimong dawaton aron mapamatud-an ang intensyon, kahibalo, identidad, plano, o sistema.
Matod ni Ligutan, ang mga pamahayag niadtong Nobiyembre 23, 2024, dili angay ibalewala. /TPM/SunStar Philippines