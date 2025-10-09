Pamati ni Tenorio, usa siya ka rookie

Sa iyang bag-ong obligasyon isip playing coach sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots, nagkanayon si LA Tenorio nga sa iyang pamati, daw usa siya ka rookie sa Philippine Basketball Association (PBA).
“I am a rookie again,” matod niini nga napatik sa www.pba.ph.
Isip usa ka magduduwa, nahimong estudyante si Tenorio sa dekalidad nga coaches sa nasod nga sila si Ato Badolato, Joe Lipa, Joel Banal, Norman Black, ug Tim Cone.
Giangkon ni Tenorio nga daghan siya’g nakat-unan gikan sa nangahisgutan apan iyang gitataw nga padayon pa siyang nagkat-on ning bag-o niyang obligasyon. / ESL