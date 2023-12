Pamilya inspirasyon ni Batulan sa Bar exams

Kapin sa tulo ka dekada na ang milabay sukad nga usa ka gradwado sa University of San Jose - Recoletos (USJ-R) ang nasulod sa top 10 sa Bar examinations, ug positibo ang tunghaan nga daghan pa ang moabot ug kini mao pa lang ang sinugdanan.

Si Paulo Batulan, gradwado sa USJ-R School of Law, nahimutang sa ikawalo atol sa 2023 Bar Examination, ug ang bugtong bar topnotcher gikan sa Sugbo. Siya adunay average nga 88.25 porsyento.

Samtang, si Jalilo O. dela Torre, graduwado sa USJ-R, maoy unang nasulod sa top 10 ug nahiluna usab sa ikawalo nga pwesto sa 1989 bar examination.

“Sugod pa lang ni, actually daghan na kaayo mig reporma nga gi-introduce. Ug nalipay ko pag-ayo kay nagsugod na mi sa pag-ani sa mga bunga. Kini ra ang sinugdanan,” matod ni Jonathan Capanas, dean sa School of Law.

Si Batulan maoy usa sa 3,812 ka examinees nga nakapasar sa 2023 bar exams, nga dunay passing rate nga 36.77 porsyento. Adunay kinatibuk-ang 10,372 ka mga examinees sa tibuok nasod.

Ang 27-anyos nga abogado nagplano nga motudlo sa USJ-R ug mohatag og kahibalo ngadto sa bag-ong henerasyon sa mga aspiring pagka abogado.

PAGPANGANDAM

Gisunod ni Batulan ang mga lakang sa iyang amahan sa pagtuon sa abogasiya apan ang iyang amahan wala makahuman sa pagtungha sa abogasiya tungod sa trabaho.

Matod ni Batulan nga sukad sa iyang unang tuig sa law school, naghimo siya og personal nga reviewer sa matag subject niya nga adunay summary sa libro ug case digest base sa syllabus.

Ang maong praktis nakatabang niya nga maandam sa matag eksamin.

“Mao na gyud siya akong practice since day one up to fourth year,” matod ni Batulan

Matod usab ni Batulan nga atol sa iyang pag-review alang sa bar examination, walay igong panahon mao nga nagsalig siya sa iyang kaugalingong reviewer ug dili sa mga materyales nga gihatag sa review centers. Gisiguro ni Batulan nga nahisubay kini sa syllabus.

Magtuon si Batulan hangtod masira ang library sa una niyang tuig ug kon magsugod na ang online classes, gipaboran siya niini tungod kay ang oras nga gigugol gikan sa iyang trabaho isip assessor sa Bureau of Internal Revenue (BIR) hangtod sa unibersidad gigamit sa pag-andam sa iyang review.

INSPIRASYON

Si Batulan niingon nga ang pag-eskuyla sa abogasiya dili sayon, mao nga iyang giseguro nga mogahin siya’g dugang panahon human sa pagtuon, sama sa paggahin og panahon uban sa iyang pamil­ya sa katapusan sa semana.

KALISOD

Matod ni Batulan nga kasagaran wala siya maglisod sa pipila ka mga subject sa bar exam tungod sa iyang preparasyon ug giunsa pag-cover og maayo ang mga subject ingon man ang suporta sa mga instruktor sa unibersidad apan mipahayag nga naglisod siya sa labor law.

“Pag abot sa labor law adto gyud ko murag nag-labor,” matod ni Batulan

Matod ni Batulan nga nangandam sab siya sa remedial law tungod kay 25 porsiyento sa resulta maggikan sa maong subject.

Matod ni Capanas nga masabtan ang kalisod sa balaod sa pamuo tungod kay ang feedback sa mga examinees nga lisod ang subject.

“Ang balaod sa pamuo giisip nga usa sa labing lisod nga mga hilisgutan kon dili ang labing lisod,” ingon ni Capa­nas. / RJM

Matod ni Batulan nga alang sa mga wala nakapasar magpadayon sa away ug nga ipuhunan na nila ang ilang oras ug kahinguhaan sa pagkuha sa eksaminasyon.

“Nabasa naman gyud ka, kaligo nalang,” ni Batulan

Gusto ni Batulan nga makatudlo sa eskwelahan sa abogasya human siya nihatag og duha ka tuig nga serbisyo sa BIR.

Ikaupat usab ang USJ-R alang sa top performing law schools ubos sa kategorya nga adunay 51-100 ka kandidato. Adunay 99 ka mga takers nga adunay 48 nga nakapasar.