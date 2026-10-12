Pamilya, kabataan nakabenepisyo sa mga serbisyo sa Nt'l. Family Week

Gipalig-on sa Department of Social Welfare and Development Field Office (DSWD) 7 ang pag-atiman ug pagpanalipod sa pamilya pinaagi sa mga kalihukan nga gihimo isip kabahin sa pagsaulog sa ika-34 nga National Family Week ubos sa temang “Families, Equalities, and Child Wellbeing: Pamilya, Pagkakapantay-pantay at Kapakanan ng Bata.”
Kabahin sa selebrasyon ang Family Symposium ug Caravan of Services, nga gipahigayon sa Dakbayan sa Sugbo, diin nagtigom sa mga representante sa local government units (LGUs), Municipal Social Welfare and Development (MSWD) offices, ug partner agencies aron mapalig-on ang kahibalo ug pagtinabangay alang sa kaayuhan sa mga pamilya ug kabataan sa rehiyon.
Atol sa symposium, gihisgutan ang nagkalainlaing mga isyu nga adunay kalabutan sa kaluwasan ug kaayuhan sa pamilya.
Naglakip kini sa mga pakigpulong bahin sa pagbatok sa nihilistic violent extremism, pag-atiman sa mental health, ug pagpalig-on sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa interfaith dialogue.
Sumala sa DSWD 7, importante ang maong mga panaghisgot aron matabangan ang mga pamilya sa pag-atubang sa kasamtangang mga hagit sa komunidad.
Gipakita sab sa culminative activity sa usa ka mall ning siyudad ang padayon nga paningkamot sa DSWD 7 ug sa mga kaabag nga ahensiya sa pagdala sa serbisyo nga mas duol sa katawhan.
Ang kalihukan nasentro sa paghatag og impormasyon, ayuda ug mga programa nga makabenepisyo sa mga pamilya ug indibidwal sa komunidad.
Usa sa mga gipasiugda sa programa mao ang kamahinungdanon sa panag-uban sa lamesa isip pamaagi sa paglig-on sa relasyon sulod sa panimalay.
Gipasabot ni Nutritionist-Dietitian I Ivy Gliezelle Noto sa Supplementary Feeding Program nga ang panag-uban sa pagpangaon sa lamesa makatabang sa pagpalig-on sa relasyon sa pamilya ug sa pagmintinar sa maayong panglawas sa panimalay.
Dugang pa, nakapahimulos ang mga partisipante sa nagkalainlaing serbisyo nga gitanyag sa mga partner agencies.
Naghatag ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) og libreng Yakap registration, samtang ang Philippine Statistics Authority (PSA) nagdumala sa National ID registration.
Nag-apudapod sab og libreng tambal ang Department of Health (DOH), ug gipaambit sa National Housing Authority (NHA) ug DSWD 7 ang ilang mga programa ug serbisyo alang sa publiko. Matod sa DSWD 7, ang maong mga kalihukan kabahin sa padayon nilang misyon sa pagpalig-on sa pamilyang Pilipino pinaagi sa episyente ug mas sayon nga paghatod sa serbisyo.
Pinaagi sa Hapsay o Harmonized Actions and Processes for Swift, Accountable Yield initiative, nagtinguha ang ahensiya nga mas mapaduol ang mga programa sa gobiyerno ngadto sa mga komunidad ug mas maseguro nga ang matag pamilya makadawat sa hustong suporta ug serbisyo nga ilang gikinahanglan. / PR