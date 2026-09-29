Pamilya nagmotorsiklo nabangga, amahan patay

Patay ang usa ka lalaki samtang naangol ang iyang kapuyo ug ilang 3-anyos nga anak human nabangga sa cargo truck ang motorsiklo nga ilang gisakyan alas 7:20 sa buntag niadtong Martes, Septiyembre 29, 2026, sa National Highway, Barangay Jubay, Lungsod sa Liloan.
Giila ang namatay nga si Jequel Yparraguirre, 29, residente sa Sityo Laray, Barangay Pitogo, Lungsod sa Consolacion.
Gidala siya sa tambalanan sa Dakbayan sa Danao apan gideklarar nga dead-on-arrival.
Naangol sab ang iyang kapuyo nga si Lovely Ann Panahon, 30, ug ilang anak nga babaye.
Gikustodiya sa Liloan Police Station ang drayber sa Fuso Truck Cargo Aluminum Dropside nga adunay plate number CBN 2727 nga giila nga si Edilberto Pepito Jr., 45, biyudo, residente sa Kapulay, Barangay Tayud, Lungsod sa Liloan.
Matod ni Patrolman Mark Anthony Bombales, imbestigador sa Liloan Police Station nga nahinabi sa SunStar Superbalita Cebu, mamista unta sa ilang mga kabanay sa amihanang bahin sa Sugbo ang pamilya sa dihang nahitabo ang aksidente.
Gikan sila sa kaulohan ug niabot sa Sugbo niadtong Septiyembre 13 alang sa ilang bakasyon.
Base sa inisyal nga imbestigasyon ug mga saksi nga nahinabi sa kapulisan, kusog ang dagan sa motorsiklo nga gimaneho ni Yparraguirre.
Samtang gikan sa Titay’s Parking Lot ang Fuso Truck ug nigawas sa main road nga mobiyahe sa habagatang bahin sa Probinsiya sa Sugbo.
Apan nilahos ang motorsiklo ug maayong pagkapiit sa motor tungod sa kusog sa impak.
Grabeng kadaot ang naangkon ni Yparraguirre nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon, samtang naluwas ug padayon nga gitambalan ang iyang kapuyo ug anak.
Matod ni Bombales, anaa sa kustodiya sa kapulisan ang drayber sa trak samtang nagpaabot sila sa mga kabanay sa biktima alang sa pagpasaka sa tukmang kaso. / GPL