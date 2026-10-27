Pamilya nagreklamo sa silinga’ng namuhi’g baboy, gipangdunggab

Lima ka miyembro sa pamilya ang naangol human dunggaba sa ilang silingan nga hubog sa Sityo Bulho, Barangay Ibo, Toledo City, alas 8:30 sa gabii niadtong Dominggo, Oktubre 25, 2026.
Ang biktima nga si Charlie Mercado Pacquiao, 39, pedicab driver, nadunggaban sa wala nga paa ug nangapangos.
Naangol sab ang iyang kapuyo nga si Jovelyn Dovibat, 37, iyang igsuon nga si Soraya, 32, ug duha niyang anak nga menor de edad.
Ang suspek nga si Juan Libre Dumdum, 51, pedicab driver ug silingan sa pamilya, gidakop sa kapulisan ug nag-atubang og kasong physical injuries.
Matod sa imbestigador sa Toledo Police Station nga si Police Staff Sgt. Mark Anthony Salvacion, ang motibo sa insidente giingong panaglalis tungod sa baho sa hugaw sa mga baboy nga gibuhi sa suspek duol sa balay sa mga biktima.
Gisaysay ni Salvacion nga samtang nagsakay sa motorsiklo si Pacquiao kauban ang iyang igsuon, giingong gibabagan sila sa suspek nga nagdala og ice pick ug gidunggab si Pacquiao.
Nidagan ang duha aron mangayo og tabang, apan giingong gigukod sila sa suspek ug nisulong dayon sa balay sa pamilya, diin naangol sab ang kapuyo ug mga anak ni Pacquiao atol sa kagubot.
Nasikop ang suspek sa kapulisan human siya nagtago sa kasagbutan. / GPL