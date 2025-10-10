Pamilya nga na-trauma sa linog miarang-arang na ang kondisyon

Nikalma na ang kahimtang sa 12 ka sakop sa pamilya nga sakop sa usa ka relihiyon human sila nisuway sa pagkutlo sa ilang kinabuhi didto sa Sityo Lipata, Barangay Gibitngil,isla sa Lungsod sa Medellin.
Nahitabo kini tungod sa trauma nga ilang nasinati human sa 6.9 magnitude nga linog nga niigo sa dapit.
Matod ni Kapitan Monina Monato sa Gibitngil, ang iyang mga paryente nga mga biktima nikalma na human sila gi-injekan og tambal sa mga doktor ug mga psychiatrist nga nisusi kanila.
Ang mga biktima anaa na sa panimalay ni Kapitan Monato, ug giatiman sa ilang mga kabanay nga lahi og relihiyon.
“Ok na sila sir intawon kaluoy sa ginoo. Wala na magsiyagetsiyaget human na injectsionan, “ matod sa kapitan.
Bisan pa sa ilang pagkalma, tulo gihapon ka tawo ang ang gitutokan pag-ayo tungod kay nagsige pa og yawyaw .
Mokaon na hinuon sila ug ubos na sa pag-atiman sa ilang mga kabanay.
Ang ubang mga biktima nangayo usab og bugas ug sud-an.
Gipahibalo ni Kapitan Monato nga nagpadayon ang pagbantay sa mga silingan ug mga tanod aron dali silang mapugngan kung moaksyon na usab sa paghikog, labi na kining tulo nga gi-monitor.
Naa usab ang ilang Barangay Health Worker (BHW) nga daling moabag ug mopaabot sa mga doktor kung adunay mamatikdang lahi nga lihok.
Ang mga biktima matag Sabado manimba sa ilang simbahan, ug anaa ang mga tanod nga motabang sa paglantaw kanila.
Nasayran nga ang trauma nagsugod sukad pa niadtong Oktubre 1, 2025 ug sukad niadto, wala na mokaon ug dili na mo-inom og tubig ang mga biktima.
Bisan ang mga relief goods o food packs nga hinatag gipanglabay nila sa dagat. / GPL