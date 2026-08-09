Pamilya ni PJ naghuwat sa resulta sa imbestigasyon sa PHO

Gihuwat sa pamilya sa 18-anyos nga biktima sa aksidente sa kadalanan nga si Philip Josh "PJ" Velvestre ang resulta sa internal nga imbestigasyon sa Provincial Health Office (PHO) una sila mohimo sa ilang sunod nga legal nga lakang human sa giingong lapses o sayop medikal sa Badian District Hospital.
Sa usa ka mensahe sa pangutana gikan sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Agusto 7, 2026, si Jerryel Velvestre, ang igsoon ni PJ, niingon nga maghulat sila sa resulta sa imbestigasyon ni Provincial Health consultant, Dr. Elisse Nicole Catalan, una sila mopadayon sa legal nga aksyon.
"Nag wait pa sad mi sa outcome sa investigation nila Doc Catalan and we will decide from there. But naa na sad mi mga relative nga nag-prepare na kon unsa gyud maayo buhaton ani,” matod ni Jerryel.
Namatay ang teenager niadtong Hulyo 26 tungod sa grabeng kadaot sa utok o severe traumatic brain injuries human sa usa ka aksidente sa motor sa Lungsod sa Badian. Pagkahuman, nanawagan ang iyang pamilya og mga reporma sa kahimsog (healthcare reforms), nga nagpasangil nga ang mga personahe sa ospital nagpakita og kakulang sa pagdali, kakulang sa kaluoy, ug nadugay nga proseso sa pagbalhin o referral sa panahon sa pag-atiman.
Ang provincial health officials nidepensa niini pinaagi sa pag-ingon nga ang giatiman dayon ang biktima ug gigamit pa sa mga kawani sa ilang personal nga mobile data sa paghikay sa pagbalhin sa pasyente dihang nawad-an og internet ang ospital.
Si Catalan nikompirma sa usa ka post niadtong Miyerkules, Agusto 5, nga ang mga opisyal sa PHO nagpahigayon og town hall meeting uban sa mga kawani sa Badian District Hospital aron sa pagtubag sa mga reklamo, communication gap, ug suporta sa mga kawani.
Gitataw ni Catalan nga ang pamunoan sa ospital naningkamot alang sa mga kalambuan sa kahanas sa pakigrelasyon sa tawo, kaluoy, ug komunikasyon sa pasyente. / CDF