Pamilya sa 6 ka OFW nga napriso sa Hong Kong tabangan sa DMW

Andam na ang Department of Migrant Workers (DMW) sa pagtabang sa mga pamilya sa unom ka overseas Filipino workers (OFWs) nga kasamtangang gipriso sa Hong Kong.
Sa usa ka post sa social media, si DMW Secretary Hans Leo Cacdac niingon nga ang departamento nakig-alayon na sa mga pamilya sa mga gipriso nga OFWs.
“We are reaching out to the families to provide support and assistance,” sumala ni Cacdac.
Una nang gibutyag sa Philippine Consulate General sa Hong Kong nga ang unom ka OFWs gidakop ug gipriso tungod sa paghimo og dili aprobado nga trabaho ug sa pagpakaaron-ingnon nga sila mga dentista.
Matod pa sa Konsulado, ang mga OFWs anaa karon sa kustodiya sa Hong Kong Immigration Department.
Nagkanayon si Cacdac nga nakig-koordinar na sila sa Migrant Workers Office (MWO)–Hong Kong aron mahatag ang legal nga tabang alang sa mga gipriso nga OFWs.
“The DMW-MWO is in coordination to provide legal assistance and visitations to the detention facility,” asoy ni Cacdac. / Anton Banal / SunStar Philippines