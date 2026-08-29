Pamilya sa bata di mosugot i-autopsy

Kabanay niadtong pito ka buwan nga bata sa Lungsod sa Dumanjug nga namatay, dili mosugot nga ipa-ubos sa autopsy ang lawas.
Sa mga nanggawas nga report gibasol ang gibakuna ngadto sa bata nga niresulta na hinuon sa kamatayon.
Nasayran nga niadtong Agusto 10 gibakuhanan ang bata sa measles-rubella vaccine ug niadtong Agusto 24 nabugtoan sa kinabuhi ang bata.
Bisan nga moabag ang Cebu Provincial Capitol sa gastuhon sa autopsy aron masuta kon unsay hinungdan sa kamatayon sa pito ka buwan nga bata, nagmagahi ang ginikan niini.
Alang kanila dili na mabalik ang kinabuhi sa ilang anak kon ipa-autopsy.
Giklaro sa Municipal Health Office (MHO) sa Lungsod sa Dumanjug nga wala pa'y final nga conclusion kon ang Measles-Rubella (MR) vaccine nga nadawat sa bata mabasol sa iyang kamatayon. / GPL