Pamilya sa gipatay nga caretaker sa Danao, nanawaga'g hustisya

Nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Danao human nakit-ang patay ang usa ka 40-anyos nga caretaker sulod sa usa ka bunkhouse sa Sityo Costañera, Barangay Looc niadtong Huwebes sa buntag, Oktubre 8, 2026.
Giatake sa brutal nga paagi ang biktima nga si Marcelo Hermoso Azur, residente sa Barangay Masaba sa maong dakbayan.
Nakit-an ang iyang lawas nga nag-ubo nga adunay grabeng samad sa nawong ug ulo, ingon man mga bun-og sa dughan.
Nitiyabaw karon og hustisya ang pamilya sa biktima samtang padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang mga suspetsado.
Nakadawat og pahibalo ang mga polis pasado alas 7:15 sa buntag gikan sa usa ka residente nga nakakita sa biktima nga wala nay kinabuhi sulod sa bunkhouse daplin sa baybayon.
Diha-diha niresponde ang mga polis sa Danao, sa pagpangulo ni Police Master Sergeant Allan Virtucio ug Police Lieutenant Colonel Henrix Bancoleta, uban sa Scene of the Crime Operations (Soco).
Nagtrabaho si Azur isip caretaker ug tigkolekta sa entrance fee sa maong lote sukad niadtong ulahing bahin sa Mayo.
Nakuha duol sa biktima ang usa ka lighter, yawe ug ang nakolektang entrance fee, apan nawala ang iyang Vivo smartphone, brown nga pitaka, body bag ug itom nga backpack.
Tungod niini, nagduda ang asawa sa biktima nga gitulis ang iyang bana.
Sumala pa niya, nanawag pa ang biktima aron makig-video chat sa ilang lima ka tuig nga anak mga alas 9 sa gabii sa wala pa siya nakit-ang patay.
“Wala gyud siya maghisgot og bisan unsa. Bisan sa iyang bahin, sa akong pagtan-aw, murag wala gyud siya magdahom nga mamatay siya niadtong higayona,” matod sa asawa. Gihulagway sab niya si Azur nga usa ka buotan ug walay kaaway.
“Aduna gyuy posibilidad, base sa akong pagsusi, nga gitulis siya, apan sobra ra kaayo ka brutal ang nahitabo... Gusto lang gyud nako og hustisya alang sa iyang kamatayon,” sigon sa asawa.
Matod ni MSgt. Virtucio nga gisusi na nila ang mga butang sa dapit nga nahitabuan sama sa mga piraso sa kahoy, martilyo ug kutsilyo nga ipa-awtopsiya ug ipasubay sa Soco aron matino ang eksaktong hinungdan sa kamatayon.
Wala makuhai og video ang maong panghitabo tungod kay ang mga CCTV camera sa compound nag-atubang ra sa main road, apan gisusi na sa mga awtoridad ang tanang agianan lakip ang bahin sa baybayon sa luyo.
Aduna nay duha ngadto sa tulo ka persons of interest ang kapulisan nga gisusi karon.
Nanawagan si Virtucio niadtong adunay impormasyon o nakakita sa maong insidente nga motungha ug motabang aron mahatagan og hustisya ang biktima. / ABC