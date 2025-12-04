Pamilya sa na-missing sa baha gikuhaa'g DNA sample

Nikuha og DNA swab samples ang PNP Forensic Unit 7 - Disaster Identification Team sa mga sakop sa pamilya nga adunay kabanay nga nawala human sa flash flood dala sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Kauban sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) nanguha sila og mga sample sa Barangay Binaliw, Paril ug Lusaran.
Kining tulo ka barangay naa sa bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo.
Ang katuyoan mao ang pag-ila sa mga patay nga lawas nga narekober sa ubang lugar apan wala pa mailhi kon kinsa kini.
Pinaagi sa pagkumparar sa DNA gikan sa pamilya ngadto sa mga narekober nga patay nga lawas, mahibaw-an kon sila ba ang na-missing nga mga tawo.
Base sa datos sa CDRRMO, kapin sa 30 ang nakalas, dunay 5 ang padayon pa nga gipangita, ug wala pa makit-i hangtod karon.
Ang pagkuha sa DNA usa ka mahinungdanon nga lakang aron matabangan ang mga pamilya nga maklaro ang kahimtang sa ilang mga nawala nga kabanay. / AYB