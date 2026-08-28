Pamilya sa Pinoy nga na-missing sa baha sa Nepal, nangayog tabang

Nangayog tabang ang pamilya sa usa ka Filipino nga doktor nga nawala human giharos sa usa ka makamatay nga flash flood ang mga trekking routes sa Nepal niadtong Agusto 26, 2026.
Sa usa ka Facebook post niadtong Biyernes, Agusto 28, gipahibalo ni Chiara Manalo nga ang iyang igsuon nga si Juan Carlos Manalo nagbiyahe uban sa Isha Sadghuru group alang sa ilang Kailashyatra tour ug wala na makontak sukad sa nahitabong baha.
“Any information or news about him or his group would be greatly appreciated. Receiving and seeing the news about the catastrophe has been very difficult for us. We humbly ask to include him in your prayers, that he may return to us safely soon,” matod pa niya.
Gipadayag ni Manalo nga katapusang nakigkontak ang iyang igsuon sa ilang pamilya niadtong Agusto 25. Ang katapusang nahimutangan niini kay kauban ang iyang tour group sa Immigration Office sa Gyirong.
Una nang gikompirmar sa lider sa Isha Foundation nga si Jaggi Vasudev, nga nailang Sadhguru, nga 80 ka miyembro sa Isha group, lakip ang usa ka Filipino, ang naa sa sulod sa maong balay mga pipila ka minuto sa wala pa kini naanod sa baha.
Ang Philippine Embassy sa India nga maoy adunay hurisdiksyon sa mga Pilipino sa Nepal, nakig-alayon na sa Honorary Consul General sa Pilipinas sa Kathmandu ug sa Ministry of Home Affairs sa Nepal nga adunay direktang kontak sa mga first responder. / PNA