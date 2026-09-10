Pamilya sakay sa multicab milahos sa bung-aw, angol

Pito ka sakop sa pamilya naangol human ang ilang multicab nga gisakyan natagak sa bung-aw alas 11:17 sa buntag Miyerkules, Septiyembre 9, 2026, sa Sityo Upper Dibdib, Barangay Sacsac, Lungsod sa Dalaguete.
Naangol si Jose Jairine Getamundoc, ang amahan kinsa maoy nagmaneho sa passenger type nga multicab nga taga Lungsod sa Sogod.
Lakip sa naangol iyang asawa nga si Marites ug mga anak nga si Mary Jamina, 17; Jairene Mariss, 10, nagsaulog sa iyang birthday niadtong higayona; ug laing anak nga si Grace. Aduna sab laing duha ka mga paryente sakay sa maong sakyanan.
Si Police Senior Master Sgt. Leon Gesim, imbestigador sa Dalaguete Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu niingon nga ang mga biktima naangol ug gidala sa Vincente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC).
Nasayran nga ang mga biktima gikan sa Brgy. Patong, Lungsod sa Badian, niduaw sa ilang kabanay diin gisaulog sab ang birthday ni Jairene.
Butyag ni Jose sa kapulisan nga samtang nagdulhog sila sa karsada, kalit nga nawad-ag brake ang multicab hinungdan sa pagliko sa tuo nga habig sa karsada, naligid ang multicab ug usa ka pasahero nga babaye ang natagak. Samtang ang drayber nga si Jose uban sa laing lima ka sakop sa pamilya ang nakuyog sa pagkahulog sa multicab nga nahagbong sa pangpang nga may gilawmon nga 20-25 ka tiil.
Maayo na lang nga wala molahos sa ubos nga bahin sa dihang nasangit sa punoan sa lubi ang sakyanan.
"Pagkaligid sa multicab, ang atubangan bahin nasangit sa punoan sa lubi kay kon wala pa, hayan mameligro ang mga biktima tungod ka 100 meters kapin ang gilawmon sa pangpang," matod pa ni PSMS Gesim.
Ang mga residente sa lugar, rescuer sa lungsod, uban sa kapulisan nagtibangay pagluwas sa mga biktima ug gidala sa Isidro Kintanar Memorial District Hospital. / GPL